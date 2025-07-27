Переговори у Стамбулі, закон щодо НАБУ та падіння Mirage: головні події тижня

І, як зауважує Олексій Гетьман, тенденії на фронті вказують на те, що Росія дуже далека від цієї мети.

Обстріли України

Протягом цього тижня атаки з боку Росії не припинялися. Так, 21 липня Київ опинився під черговим обстрілом країни-агресора. Комбінованого удару ракетами та дронами зазнали чотири райони Києва – Оболонський, Шевченківський, Дніпровський та Святошинський.

Внаслідок російської атаки був пошкоджений вхід до станції метро Лукʼянівська, також спалахнули пожежі у торгових рядах, житлових будинках. Крім того, уламки впали на територію дитячого садка.

Через удар по столиці одна людина загинули, ще 8 отримали поранення.

– Принаймні 12 вибухів було на відстані від 500 до 1000 метрів від мого будинку. Тож цей наліт для мене був особливо відчутним. Яку наразі мету ставить перед собою Росія, атакуючи наші міста? Країна-агресор намагається знищити будь-яку нашу промисловість. Бо біля мене вони вдарили по заводу, який випускає зефір і солодощі. Ну, яка тут оборонна продукція? Нічого подібного там немає, – каже авіаційний експерт Валерій Романенко.

За його словами, ця атака особливо нічим від інших не відрізнялась. Єдиною відмінністю стало те, що прилітало і з малої, і з великої висоти.

– РФ чергує конкретно удари по Києву, потім конкретно по Одесі чи конкретно по Харкову чи Запоріжжю. Або ж атакує по всіх прифронтових містах разом, як це було 24-го. Тоді під обстрілом опинилась вся смуга, починаючи від Одеси на півдні і закінчуючи Харковом на півночі, – аналізує авіаційний експерт.

Цього тижня потужного обстрілу зазнала і Одеса. Внаслідок атаки безпілотників було зруйновано квартири з 5-го до 8-го поверху, також горів ринок Привоз. Постраждали також пам’ятки архітектури в історичному центрі, що перебуває під охороною ЮНЕСКО.

Таким чином, РФ не просто тероризує цивільне населення, а й намагається винищити робочі місця в Україні, наголошує експерт. На це вказують удари по звичайним підприємствам, наприклад, по маслозаводу в українському селі, або ж по ринку в Одесі.

– РФ намагається винищити будь-які підприємства, щоб просто нівелювати будь-яке виробництво в Україні, – наголошує Валерій Романенко.

І для агресора не важливо – оборонна, цивільна чи якась інша промисловість.

Онлайн-засідання у форматі Рамштайн

Цього тижня відбулось засідання Рамштайн-29, яке проходило в онлайн-форматі. До нього долучилось 52 держави та організації й пролунали важливі заяви щодо підтримки України.

Про воєнну допомогу оголосили Німеччина (200 тис. снарядів для зенітних установок Gepard), Канада ($20 млн на обслуговування українських танків), Нідерланди (€200 млн на дрони-перехоплювачі та ще €125 млн – на обслуговування літаків F-16) тощо. Водночас Швеція підготує новий пакет допомоги, до якого увійдуть засоби протиповітряної оборони, артилерія та техніка.

– Важливим є повернення американців до роботи у форматі Рамштайн, нехай і в онлайн-режимі. Це перша позитивна тенденція. Друга сприятлива тенденція полягає у тому, що була озвучена ціла низка нових пакетів воєнної допомоги для України. У нинішній ситуації це дуже важливо, оскільки не лише сприятиме протидії російській навалі, а й є своєрідним тиском на РФ. Це сигнал для Росії, що підтримка України продовжиться і перемоги країні-агресору не бачити, – наголошує політолог Володимир Фесенко.

Зокрема, сторони обговорили конкретні деталі реалізації ініціативи, яка дасть змогу європейським країнам закуповувати американське озброєння для України.

– Важливим моментом є те, що під час цього Рамштайну почалась робота і над опрацюванням нової схеми закупівлі американської зброї для України за європейські кошти. І думаю, що оголошені після Рамштайну пакети допомоги є наслідком цього засідання, – зауважив політолог.

Таким чином, на засіданні Рамштайн-29 Україна отримала важливий сигнал – вільний світ залишається на боці нашої держави та миру, а партнери зосередилися на посиленні оборонного потенціалу ЗСУ.

Законопроєкт №12414, протести та реакція Зеленського

22 липня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №12414, який фактично позбавив НАБУ та САП незалежності. Так, ухвалені зміни суттєво розширили повноваження генерального прокурора, дозволивши йому втручатися у роботу антикорупційних слідчих установ.

Це рішення було ухвалене наступного дня після того, як 21 липня СБУ спільно з Офісом генпрокурора провели обшуки у працівників НАБУ. Тоді підозри отримали кілька детективів, а також один із керівників бюро – Руслан Магамедрасулов. Його звинувачують у зв’язках з РФ.

Ухвалення Радою законопроєкту та підписання документа президентом України Володимиром Зеленським спричинило суспільний резонанс, країною прокатилася хвиля протестів. Рішення парламенту щодо НАБУ та САП також мало негативну оцінку з боку європейських партнерів.

Такий супротив народу не залишився без відповідді влади – вже 24 липня до Верховної Ради надійшов законопроєкт від президента України Володимира Зеленського №13533 щодо посилення повноважень НАБУ і САП. Однак протести не вщухли, люди продовжили вимагати повного відновлення повноважень НАБУ та САП, зокрема закликали парламент підтримати нормативний акт, який 24 липня подав голова держави.

Оцінюючи хронологію цих подій, політолог Володимир Фесенко зауважує, що обшуки та арешт були прелюдією, а не самостійною ланкою.

– Обшуки та арешти скоріше стали передумовою до наступних подій та мали б виступити обґрунтуванням важливості ухвалення законопроєкту №12414, такими собі правовими аргументами. Головна подія – це, власне, голосування за цей сумнозвісний законопроєкт і реакція на нього активної частини громадянського суспільства. І після цього новий законопроект з боку президента. Оце є головні політичні події останніх днів, – каже політолог.

До того ж, експерт відзначає швидкий розвиток подій навколо законопроєкту №12414 – просування нормативного акту, реакція на документ суспільства і новий правовий акт від президента.

– На мій погляд, цей законопроєкт був явною помилкою. Я вважаю, що в Офісі президента не дооцінили реакцію суспільства, наших міжнародних партнерів і можливо переоцінили ризики та проблеми, які пов’язані з НАБУ. Але треба віддати належне – відреагували швидко і правильно, зробивши відповідний крок щодо поверення незалежності цим організаціям, – говорить політолог.

Тепер надважливо забезпечити результативне голосування за новий президентський законопроєкт, який відновлює процесуальну самостійність НАБУ і САП. Це дасть змогу виправити ту помилку, яка була зроблена. Важливо також засвоїти урок на майбутнє, що варто уникати подібних ситуацій особливо в умовах війни, аби не створювати додаткових і насправді великих проблем.

Звичайно, каже політолог, це не мине для України без наслідків, негативний осад залишиться. І, на жаль, ця ситуація вже використовується антиукраїнськими політичними силами у різних країнах світу – від Європи до США.

І хоча, звісно, допомога з боку партнерів не припиниться, контролю за відповідними процесами стане більше. До того ж, вимоги до нас в процесі європейської інтеграції можуть бути посилені, вважає політолог.

Окрім негативних наслідків головна політична подія цього тижня мала і позитивний аспект. Вона продемонструвала те, як виважено і відповідально можуть діяти під час мітингів і влада, і протестувальники, наголошує Володимир Фесенко. Завдяки цьому вдалося уникнути ексцесів, загострень, якими, безумовно, міг скористатися ворог.

Хоча, звісно, для Кремля достатньо навіть іскорки, аби роздмухати провокаційне пропагандистське полум’я. Так сталося і цього разу – РФ почала поширювати наратив, що насправді протести є наслідком політики Зеленського, який не погоджується на мир на умовах Москви.

– А ви звернули увагу, що під час мирних протестів у Києві щодо законопроєкту №12414 не було обстрілів столиці? Це не випадково, оскільки мітинги на руку Кремлю. Бо РФ сподівається, що ми почнемо внутрішню війну.

Більш того Росія почала активно використовувати цю ситуацію у пропагандистському контексті і перекручувати, подавати для своєї та американської аудиторії інформацію спотворено – нібито це протести проти Зеленського, оскільки Україна не хоче погоджуватися на мир. РФ почала закликати штурмувати Банкову та скидати владу, погоджуючись на мир на російських умовах, – повідомляє Фесенко.

І наостанок, варто зауважити, що це не перший випадок атак на НАБУ та САП, ці антикорупційні організації зазнавали тиску з перших років їх створення. І, на жаль, вважає експерт, подібні події можуть повторитися у майбутньому, оскільки пов’язані не лише з нинішньою владою і тим, що відбуваються в Україні зараз.

– Мій прогноз – політична боротьба навколо організацій продовжиться і надалі і триватиме й після післявоєнних виборів в Україні. Тож зарано ставити фінальну точку у цій історії, – говорить він.

Тобто проблема не лише у тому, що влада намагалася обмежити самостійність НАБУ, а у тому, що такі атаки є закономірними і скоріш за все не припиняться.

Переговори у Стамбулі

23 липня у Стамбулі відбувся третій раунд переговорів між українською та російською делегаціями. Зустріч тривала менше години і, як зауважив секретар РНБО Рустем Умєров, під час неї було отримано результат по одному з трьох треків.

У день початку третього раунду, до перемовин українська делегація зустрілася з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, його головним радником Акіфом Киличем та міністром закордонних справ Хаканом Фіданом, а потім вже вирушила до російських представників.

– Це була коротка, формальна та символічна зустріч російської та української делегацій, на мій погляд. Реальні ж переговори були між нашими представниками та міністром закордонних справ Туреччини. На це звернули увагу й західні ЗМІ, які пишуть, що наразі переговори ще більше, ніж раніше проводяться для президента США Дональда Трампа, – говорить політолог.

Єдиний реальний позитивний результат, як і раніше – нові домовленості про обмін полоненими, в усьому іншому просувань особливих немає, говорить експерт.

– Переговори є, але кожна сторона намагається просувати своє, це є своєрідною тактичною боротьбою навколо теми переговорів. Наразі Росія не готова домовлятися про припинення вогню, а ми, звичайно, не збираємося обговорювати російський ультиматум. І в цьому сенсі виходить патова ситуація, – каже Володимир Фесенко.

На зустрічі у Стамбулі були й обговорення щодо організації переговорів на рівні лідерів.

– Я розумію намагання Зеленського вийти на переговори на вищому рівні з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, але треба розуміти, що вони можуть мати невеликий шанс на успіх і лише у тому випадку, якщо у них братиме участь Трамп. За його присутності президент РФ може діяти більш конструктивно, але і це під великим питанням, – наголосив політолог.

Тобто зараз, коли є ультиматум Трампа щодо 50 днів (погрози з боку США 100% митними тарифами Росії, якщо країна-агресор не погодиться на мирну угоду з Україною), йде літній наступ, продовжуються повітряні атаки України, на жодні реальні переговори країна-агресор не піде, вважає Фесенко.

– Кремль робить ставки на те, що Україна посиплеться. Але зрозуміло, що як мінімум до завершення літнього наступу, і взагалі до осені, жодних реальних просувань щодо завершення війни не буде, – каже політолог.

Росія не готова до реальних переговорів, а тим паче до домовленостей про припинення вогню, наголошує Володимир Фесенко.

Падіння винищувача Mirage-2000

Увечері 22 липня 2025 року на Волині під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000, який Україна отримала від Франції, сталася відмова авіаційної техніки. Пілот відвів літак від населеного пункту та катапультувався.

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом падіння Mirage-2000 на Волині. Подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 416 КК України — порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу. На цей час слідчими встановлено, що після зльоту пілот повідомив керівнику польотів про критичну несправність електроніки.

І як зауважує авіаційний експерт Валерій Романенко, відмова електродистанційної системи управління є стандартною ситуацією для цього винищувача.

– У цього літака електродистанційна система управління. Що це означає? Коли льотчик виконує якісь рухи штурвалом, він не керує напряму рульовими поверхнями, він створює або цифровий, або аналоговий сигнал, який через комп’ютер передається виконавчим механізмам, власне, на рульових поверхнях.

І, як повідомили Повітряні сили, відбулась критична відмова електроніки. Це означає, що, власне, цей процесор не відпрацьовував правильно спрямовані пілотом сигнали. І льотчик просто не міг приземлити машину, отримав команду покинути її і безпечно це виконав, – пояснює авіаційний експерт.

На його думку, найближчим часом втрачений винищувач буде заміщено. Тож критичної втрати для нас немає, наголошує експерт.

– Пишуть, що ми отримали шість Mirage, а обіцяли 12. І я думаю, що там така сама система, як з F-16. Ми не можемо всі винищувачі, що нам надали, розмістити в Україні, оскільки не всі здатні захистити від ударів РФ. Якась кількість літаків знаходиться на базах збереження у сусідніх країнах. От ми втратили один винищувач. Через день, через два йому на заміну з депо прийде інший винищувач. Тобто серйозних втрат немає. Ми мали шість винищувачів, і за кілька днів у нас знову буде шість Mirage-2000, – говорить Романенко.

Однак, не дивлячись на те, що подібні випадки є неминучими, а пілот спрацював професійно, Кремль очікувано підхопив цю подію і став використовувати у власних цілях. Російські пропагандисти задля психологічного впливу почали розбурхувати цю історію, мовляв Україна неефективно використовує західну допомогу, а сама техніка від євпропейських партнерів є неякісною.

– Стара пропагандистська російська теза, що партнери надають Україні мотлох замість нормальної техніки, на тлі цієї події знову почала ширитися інформаційним простором, – додав політолог Володимир Фесенко.

Ця інформація, безумовно, не відповідає дійсності, але є намаганням дискредитувати саму військову допомогу наших партнерів і відповідно викликати розчарування у українців.

Таким чином, цього тижня Україні довелось зіткнутися зі справжніми викликами – протистоянням всередині країни через законопроєкт №12414, втратою літака Mirage-2000 та продовженням російських атак.

І українці прийняли їх гідно. Зокрема народ не дав обмежити незалежність НАБУ та САП, вийшовши у містах на протести, а влада, зрозумівши помилку, не залишила суспільство сам на сам з обуренням, створивши новий нормативний акт, який посилює повноваження цих організацій.

Репутаційні ризики ж через падіння винищувача були мінімізовані професійністю пілота та роз’ясненнями суспільству закономірностей таких випадків. До того ж, наші захисники неба стійко відбивали атаки противника протягом тижня, демонструвавши ефективність протиповітряної оборони.

Щодо інших подій тижня, то засідання Рамштайту-29 продемонструвало підтримку України з боку міжнародних партнерів, а переговори у Стамбулі хоч і були здебільшого символічними, все ж мали позитивний результат – сторони домовились про новий обмін полоненими.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.