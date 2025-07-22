Истребитель Mirage-2000 потерпел крушение во время полета: пилот катапультировался
Вечером 22 июля 2025 года во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage-2000 произошел отказ авиационной техники.
Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.
Истребитель Mirage-2000 потерпел крушение в полете: что известно
По словам ПС, пилот сразу сообщил руководителю полетов сам пилот.
Он действовал согласно инструкции в кризисной ситуации и успешно катапультировался. Поисково-спасательная команда оперативно обнаружила летчика — его состояние стабильное.
На земле никто не пострадал. Для выяснения причин инцидента назначена специальная комиссия.
Напомним, первые французские истребители Mirage-2000 в прибыли в Украину 6 февраля 2025 года.
Считается, что самолеты Mirage 2000 в модификации D усилят способности бомбардировщиков Су-24М.
Самолет Mirage 2000 был создан французской компанией Dassault еще в 1970-х годах. С тех пор пережил ряд модификаций.
Он имеет различные модификации, но сейчас Украину интересует именно Mirage 2000 D. Эти самолеты начали первые испытательные полеты в 1991 году.
Назначение Mirage 2000 D — прорыв вражеских систем противовоздушной обороны. Особенно — на малых высотах.
Mirage 2000D может сбрасывать управляемые авиабомбы AASM.