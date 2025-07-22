Истребитель Mirage-2000 потерпел крушение во время полета: пилот катапультировался

Вечером 22 июля 2025 года во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage-2000 произошел отказ авиационной техники.

Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Истребитель Mirage-2000 потерпел крушение в полете: что известно

По словам ПС, пилот сразу сообщил руководителю полетов сам пилот.

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Он действовал согласно инструкции в кризисной ситуации и успешно катапультировался. Поисково-спасательная команда оперативно обнаружила летчика — его состояние стабильное.

На земле никто не пострадал. Для выяснения причин инцидента назначена специальная комиссия.

Напомним, первые французские истребители Mirage-2000 в прибыли в Украину 6 февраля 2025 года.

Считается, что самолеты Mirage 2000 в модификации D усилят способности бомбардировщиков Су-24М.

Самолет Mirage 2000 был создан французской компанией Dassault еще в 1970-х годах. С тех пор пережил ряд модификаций.

Он имеет различные модификации, но сейчас Украину интересует именно Mirage 2000 D. Эти самолеты начали первые испытательные полеты в 1991 году.

Назначение Mirage 2000 D — прорыв вражеских систем противовоздушной обороны. Особенно — на малых высотах.

Mirage 2000D может сбрасывать управляемые авиабомбы AASM.

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