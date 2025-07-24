Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Горит Привоз: кадры ликвидации пожара на рынке в Одессе
Кадры ликвидации масштабного пожара на рынке Привоз в Одессе сегодня, 24 июля, показали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Пожар на рынке Привоз в Одессе 24 июля: что известно
Пожар на рынке Привоз в Одессе вспыхнул в результате массированной российской атаки на город.
Из-за вражеских ударов, кроме рынка Привоз, пострадали также памятники архитектуры в историческом центре, находящемся под охраной ЮНЕСКО.
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Специальные службы работают на месте происшествия, пытаясь минимизировать ущерб от пожара на Привозе в Одессе.
Информация о масштабе повреждений и возможных пострадавших уточняется.
Напомним, что взрывы в Одессе прогремели около 1:30 24 июля, когда враг массово атаковал областной центр ударными БпЛА.
Фото: ГСЧС
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