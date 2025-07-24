Горит Привоз: кадры ликвидации пожара на рынке в Одессе

Кадры ликвидации масштабного пожара на рынке Привоз в Одессе сегодня, 24 июля, показали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожар на рынке Привоз в Одессе 24 июля: что известно

Пожар на рынке Привоз в Одессе вспыхнул в результате массированной российской атаки на город.

Из-за вражеских ударов, кроме рынка Привоз, пострадали также памятники архитектуры в историческом центре, находящемся под охраной ЮНЕСКО.

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Специальные службы работают на месте происшествия, пытаясь минимизировать ущерб от пожара на Привозе в Одессе.

Информация о масштабе повреждений и возможных пострадавших уточняется.

Напомним, что взрывы в Одессе прогремели около 1:30 24 июля, когда враг массово атаковал областной центр ударными БпЛА.

Фото : ГСЧС

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