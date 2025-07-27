Президент Владимир Зеленский провел беседу с главой Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которой лидеры стран обсудили ключевые вопросы обороны и евроинтеграции Украины.

Об этом сообщил украинский лидер в Telegram.

Укрепление ПВО и поставки ракет

Основное внимание уделили оборонным потребностям Украины, прежде всего укреплению противовоздушной обороны.

— Нам нужна надежная защита от российских ракет и дронов. Говорили о поставках дополнительных ракет для систем SAMP/T и Crotale, — сообщил Зеленский.

Много времени посвятили обсуждению финансирования производства украинских дронов всех типов.

По словам Зеленского, Франция готова помогать Украине в этом вопросе, и стороны договорились работать вместе.

Также обсудили тренировки украинских пилотов на истребителях Mirage.

Переговоры в Стамбуле и обмен пленными

Зеленский также проинформировал Макрона об итогах третьей встречи с российской стороной в Стамбуле.

— Нам удалось договориться о новом обмене пленными. Ожидаем ответа на наше предложение провести встречу на высшем уровне до конца августа. На ней обязательно должны присутствовать представители Европы, — заявил президент.

Кроме того, лидеры государств подробно обсудили евроинтеграционный путь Украины и договорились работать над поиском решений, которые позволят открыть первый переговорный кластер в ближайшее время.

Также затронули работу антикоррупционной инфраструктуры Украины.

Зеленский подчеркнул, что она полностью функционирует, а президентский законопроект гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов и предотвращает российское влияние на них.

