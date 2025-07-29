Радиационный фон в Запорожье и по Украине стабильный — МВД

Радиационный фон на всей территории Украины остается стабильным, поэтому нет угрозы для местных жителей.

Об этом официально заявили в Министерстве внутренних дел Украины в ответ на информационные вбросы о якобы зафиксированной радиации в Запорожье.

Уровень радиации в Запорожской области: что заявили в МВД

По состоянию на 21:20, отделением радиационной, химической и биологической защиты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины проведены замеры воздуха, сообщили в МВД.

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Состояние в пределах нормы — 0,14 мкЗв/час, подчеркнули в Министерстве внутренних дел.

Там уверяют, что радиационный фон по стране стабильный, поэтому угрозы для населения нет.

В то же время в МВД Украины подчеркнули, что мониторинг все еще продолжается.

В Министерстве энергетики Украины заявили со ссылкой на ГИАЯР, что ни на одном из ведомственных, государственных и общественных автоматизированных постов контроля радиационной обстановки не зафиксировано каких-либо изменений радиационного фона на ЗАЭС и в зоне наблюдения.

По информации постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, никаких аварийных событий на оккупированной атомной электростанции не происходило, утверждают в Минэнерго.

В Госатомрегулировании заявили, что по информации Центра стратегических коммуникаций, в настоящее время происходит фейковая атака страны-агрессора, целью которой является распространение дезинформации о радиационной обстановке на украинских АЭС, в частности на оккупированной Запорожской АЭС.

Там объяснили, что цель России — распространить панику и хаос в украинском обществе.

— Бытовой прибор, продемонстрированный на фейковом видео, распространенном Telegram-каналами, и который якобы фиксирует повышение радиационного фона, установлен в салоне автомобиля, который непонятно в какое время и в каком месте находится, — обратили внимание в Госатомрегулировании.

Недавно руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил, что в Запорожье в районе малого рынка, по состоянию на 19:00, поднимался уровень излучения во время того, как дул ветер со стороны временно оккупированной территории.

— Не хочу нагнетать или сеять панику, но это точно требует внимания и разъяснения. Хотя бы потому, что пару дней подряд россияне нагнетают и рассказывают о каких-то мнимых ударах, пожарах по Запорожской АЭС и все такое, — отметил Андрющенко.

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