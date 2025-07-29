Радіаційний фон у Запоріжжі та по Україні стабільний – МВС

Радіаційний фон на всій території України залишається стабільним, тому немає загрози для місцевих жителів.

Про це офіційно заявили у Міністерстві внутрішніх справ України у відповідь на інформаційні вкиди про нібито зафіксовану радіацію у Запоріжжі.

Рівень радіації в Запорізькій області: що заявили у МВС

Станом на 21:20, відділенням радіаційного, хімічного та біологічного захисту Державної служби з надзвичайних ситуацій України проведено заміри повітря, повідомили у МВС.

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Стан у межах норми – 0,14 мкЗв/год, наголосили у Міністерстві внутрішніх справ.

Там запевняють, що радіаційний фон по країні стабільний, тому загрози для населення немає.

Водночас у МВС України наголосили, що моніторинг все ще триває.

У Міністерстві енергетики України заявили з посиланням на ДІЯР, що на жодному з відомчих, державних та громадських автоматизованих постів контролю радіаційної обстановки не зафіксовано будь-яких змін радіаційного фону на ЗАЕС та в зоні спостереження.

За інформацією постійної моніторингової місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, жодних аварійних подій на окупованій атомній електростанції не відбувалося, стверджують у Міненерго.

У Держатомрегулюванні заявили, що за інформацією Центру стратегічних комунікацій, наразі відбувається фейкова атака країни-агресора, метою якої є поширення дезінформації про радіаційний стан на українських АЕС, зокрема на окупованій Запорізькій АЕС.

Там пояснили, що мета Росії – поширити паніку та хаос в українському суспільстві.

– Побутовий прилад, продемонстрований на фейковому відео, поширеному Telegram-каналами, і який нібито фіксує підвищення радіаційного фону, встановлено в салоні авто, яке незрозуміло в який час і в якому місці перебуває, – звернули увагу в Держатомрегулюванні.

Нещодавно керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявив, що у Запоріжжі в районі малого ринку, станом на 19:00, підіймався рівень випромінювання під час того, як дув вітер з боку тимчасово окупованої території.

– Не хочу нагнітати чи сіяти паніку, але це точно потребує уваги та роз’яснення. Хоча б тому, що пару днів поспіль росіяни нагнітають та розповідають про якісь уявні удари, пожежі по Запорізькій АЕС і все таке, – зазначив Андрющенко.

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