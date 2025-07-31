Пришло время конфисковать российские активы — Зеленский на конференции ОБСЕ

Президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество к более решительным действиям против России, в частности к полной конфискации ее замороженных активов.

Он подчеркнул, что только объединенная Европа и сотрудничество с США могут заставить Кремль прекратить войну.

Об этом президент сказал в выступлении во время конференции по случаю 50-летия Хельсинкского заключительного акта ОБСЕ.

Сейчас смотрят

Обращение Зеленского на конференции

В обращении Зеленский напомнил об очередных атаках России по Киеву и Запорожью, которые унесли жизни мирных граждан, разрушили жилые дома и гражданскую инфраструктуру.

– Нам нужно полностью заблокировать военную машину России – отрезать ее оружейную индустрию, ограничить ее доходы от энергоносителей и, наконец, направить все замороженные российские активы, в частности состояния, приобретенные коррупционным путем, на защиту от российской агрессии. Пришло время конфисковать российские активы, – сказал президент.

По словам президента, режим Путина “ментально застрял в другом веке” и продолжает игнорировать международные нормы и права человека.

– Если мир не намерен менять режим в России, это означает, что даже после окончания войны Москва будет и дальше пытаться дестабилизировать соседние страны. Она будет продолжать тратить на это огромные средства, ресурсы и, возможно, даже человеческие жизни, – отметил Зеленский.

Он добавил, что одна из главных идей российского диктатора Путина заключается в том, что у РФ нет четких границ, что ее границы там, где она пожелает их иметь.

– Это полное отвержение мира, который возник после Второй мировой войны. И это основа современного режима в России. И нам в Европе придется долго защищаться от этого. И мы себя защитим, – подчеркнул он.

Президент также отметил, что Россия отстает в технологиях и, в отличие от Европы, не предлагает того образа жизни, который хотелось бы перенять людям.

Зеленский заявил, что наша главная задача – это остановить Россию сейчас и сделать все возможное, чтобы укрепить общую силу в сфере безопасности, в экономике, в технологиях, в социальном развитии.

Отдельно Зеленский поблагодарил президента Финляндии Александра Стубба за поддержку Украины и содействие в контактах с Дональдом Трампом, который, по словам украинского лидера, “искренне заинтересован в прекращении войны”.

– Это время наступит, поскольку Европа остается единой. Украина не одна. Америка помогает. И мир выбирает жизнь, а не войну, – подытожил Зеленский.

Подводя итог сказанному, президент попросил не прекращать давить на Россию ради мира и инвестировать в собственную безопасность.

Источник : Офис президента

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.