ЕС не замораживает финансирование Украины, но ждет действий – спикер Еврокомиссии

Европейский Союз не планирует прекращать финансовую поддержку Украины. В то же время Брюссель четко дал понять, что Киев должен обеспечить независимость антикоррупционных органов и продолжить реформы в сфере правосудия.

Об этом заявил спикер Европейской комиссии Гийом Мерсье 31 июля в Брюсселе, комментируя ситуацию вокруг изменений в Уголовный процессуальный кодекс и позицию ЕС в отношении НАБУ и САП.

Что говорит ЕС о ситуации с НАБУ и САП

В Еврокомиссии подтвердили, что изменения в УПК Украины, принятые на прошлой неделе, вызвали беспокойство.

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– ЕС четко выразил свою серьезную озабоченность по поводу принятия изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, – отметил Мерсье.

Сейчас, добавил спикер, Еврокомиссия “тесно контактирует с украинскими властями для исправления ситуации”. В то же время он заверил, что замораживание помощи не рассматривается.

Вместе с тем в Брюсселе приветствовали принятие парламентом закона, который должен восстановить независимость НАБУ и САП. Документ уже подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.

– Важно, чтобы в Украине были независимые антикоррупционные органы, и чтобы Украина внедрила реформы, необходимые для соблюдения верховенства права, – подчеркнул Гийом Мерсье.

Однако он добавил, что окончательный текст документа еще нужно изучить, и акцентировал внимание на том, что Украина должна постоянно бороться с коррупцией.

Чего ЕС хочет от Украины

Спикер Еврокомиссии обозначил перечень шагов, которых в ЕС ожидают от украинской власти.

Среди них – назначение руководителя Бюро экономической безопасности, обновление состава международных экспертов в ВККС, завершение назначения судей в Конституционный Суд, принятие закона об Административном суде и отклонение проблемного законопроекта по Уголовному кодексу.

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