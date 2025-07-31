ЕС не замораживает финансирование Украины, но ждет действий – спикер Еврокомиссии
Европейский Союз не планирует прекращать финансовую поддержку Украины. В то же время Брюссель четко дал понять, что Киев должен обеспечить независимость антикоррупционных органов и продолжить реформы в сфере правосудия.
Об этом заявил спикер Европейской комиссии Гийом Мерсье 31 июля в Брюсселе, комментируя ситуацию вокруг изменений в Уголовный процессуальный кодекс и позицию ЕС в отношении НАБУ и САП.
Что говорит ЕС о ситуации с НАБУ и САП
В Еврокомиссии подтвердили, что изменения в УПК Украины, принятые на прошлой неделе, вызвали беспокойство.
– ЕС четко выразил свою серьезную озабоченность по поводу принятия изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, – отметил Мерсье.
Сейчас, добавил спикер, Еврокомиссия “тесно контактирует с украинскими властями для исправления ситуации”. В то же время он заверил, что замораживание помощи не рассматривается.
Вместе с тем в Брюсселе приветствовали принятие парламентом закона, который должен восстановить независимость НАБУ и САП. Документ уже подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.
– Важно, чтобы в Украине были независимые антикоррупционные органы, и чтобы Украина внедрила реформы, необходимые для соблюдения верховенства права, – подчеркнул Гийом Мерсье.
Однако он добавил, что окончательный текст документа еще нужно изучить, и акцентировал внимание на том, что Украина должна постоянно бороться с коррупцией.
Чего ЕС хочет от Украины
Спикер Еврокомиссии обозначил перечень шагов, которых в ЕС ожидают от украинской власти.
Среди них – назначение руководителя Бюро экономической безопасности, обновление состава международных экспертов в ВККС, завершение назначения судей в Конституционный Суд, принятие закона об Административном суде и отклонение проблемного законопроекта по Уголовному кодексу.