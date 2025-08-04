Киев обсуждает с Варшавой кредит на €120 млн для покупки польского оружия — Сибига

Украина обратилась к Польше с просьбой предоставить кредит на €120 млн для приобретения продукции польского оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью Укринформу.

Украина готова покупать польское оружие за кредитные средства

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что польское вооружение, в частности переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и самоходные артиллерийские установки Krab, показали высокую эффективность и надежность в боевых условиях.

Сейчас смотрят

Именно поэтому Украина готова закупать подобные образцы вооружения у польских производителей.

— За счет этого кредита мы готовы приобрести в Польше продукцию их оборонной отрасли. Польша имеет хорошие традиции производства продукции «оборонки», и мы готовы рассматривать возможность ее закупки, — сказал Андрей Сибига.

Вопрос кредитования стал одной из ключевых тем обсуждения во время недавней встречи Сибиги с главой польской дипломатии Радославом Сикорским.

Министр также отметил, что во время переговоров обсуждались следующие пакеты военной помощи Варшавы для Киева.

Украинская сторона постоянно информирует партнеров о ключевых приоритетах и потребностях, которые есть у украинских воинов на поле боя.

Кроме закупок, Киев ведет диалог с Варшавой о возможностях совместного производства продукции ОПК как на территории Украины, так и на территории Польши, что может стать взаимовыгодным проектом для обеих стран.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.