Какой будет пенсия, если 45 лет стажа: пример расчета в 2025 году

Когда человек достигает пенсионного возраста и обращается в Пенсионный фонд, размер его пенсии рассчитывается по специальной формуле. На то, сколько именно будет получать пенсионер ежемесячно, влияет несколько важных факторов, в частности страховой стаж.

Какая пенсия будет, если 45 лет стажа, читайте в нашем материале.

Что влияет на размер пенсии

Прежде всего, учитывается дата выхода на пенсию. Это важно потому, что для исчисления пенсии государство берет среднюю заработную плату в Украине за последние три календарных года, предшествующих году выхода на пенсию.

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Итак, если человек идет на пенсию в 2025 году, то в расчетах будет использоваться средняя зарплата по стране за 2022, 2023 и 2024 годы. В 2025 году это 15 057 гривен 9 копеек. Именно эта цифра является основой для финального вычисления.

Но есть еще один чрезвычайно важный элемент — это индивидуальный коэффициент заработной платы. Он определяется как соотношение зарплаты человека к средней зарплате по стране.

Например, в июне 2025 года средняя зарплата по Украине (по данным ПФУ) составляет 22 336,81 грн, и человек получал ровно столько же, то его коэффициент равен 1.

Если же его зарплата была меньше, скажем, 18 000 грн, тогда коэффициент получится ниже (примерно 0,81), и пенсия, соответственно, тоже будет меньше. Если же наоборот, человек получал больше, чем среднее по стране, то и коэффициент будет выше единицы.

Этот показатель не рассчитывают один раз, а определяют ежемесячно: каждый месяц соотношение фактической заработной платы человека к средней заработной плате по стране формирует соответствующий коэффициент. В итоге все эти ежемесячные значения суммируются и выводится средний показатель — именно он и становится частью формулы расчета пенсии.

Это означает, что если человек хочет, чтобы его коэффициент заработной платы был близким к единице (1,0), то в течение всего периода страхового стажа он должен получать заработную плату не ниже средней по Украине.

45 лет стажа: какая пенсия

В формуле для пенсии за каждый полный год стажа начисляется 1%. Например, если у человека 45 лет страхового стажа, то этот коэффициент равен 0,45. Если стажа было меньше, например 35 лет, то коэффициент будет 0,35, и пенсия меньше.

Базовая формула для расчета пенсий предусмотрена статьей 27 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Вот как выглядит формула для вычисления пенсии:

Пенсия = Средняя зарплата за 3 года (15 057,09) × Индивидуальный коэффициент × Коэффициент стажа

45 лет трудового стажа, какая пенсия будет: пример расчетов

Для примера возьмем человека с 45 годами стажа, который получал среднюю по стране зарплату. Его индивидуальный коэффициент будет равен 1, стаж — 0,45, и формула будет выглядеть так:

15 057,09 × 1 × 0,45 = 6 775,69 грн

То есть, такой человек будет получать чуть меньше 6 800 грн пенсии ежемесячно.

Если же зарплата была ниже, например 18 000 грн, тогда расчет будет другой:

15 057,09 × 0,806 × 0,45 = примерно 5 490 грн

Этот механизм работает для всех. И именно поэтому одни люди имеют пенсию немного больше, другие — меньше. Разницу делают именно количество отработанных лет, уровень официальной зарплаты и дата выхода на пенсию, ведь именно от нее зависит, какую среднюю зарплату государство возьмет как базовую в расчетах.

Реально ли иметь 45 лет стажа

Да, если человек, например, начал официально работать в 18 лет и непрерывно работал до 63-летнего возраста. Но в таком случае человек пойдет на пенсию в 60 лет при 42 годах страхового стажа.

Напомним, что после 2004 года стаж начисляется не автоматически. Его нужно “заработать”, то есть фактически уплатить взносы. Если работали неофициально, этого стажа просто нет.

Итак, набрать 45 лет стажа возможно, но для этого нужно:

рано начать работать официально;

избегать длительных периодов без взносов;

контролировать, чтобы работодатель честно платил ЕСВ.

Доплата за стаж

В Украине пенсионеры, которые имеют страховой стаж, превышающий установленные законом нормы, могут рассчитывать на дополнительную доплату к своей пенсии. За каждый полный год сверхнормативного стажа пенсия по возрасту увеличивается на 1% от ее расчетного размера. Эта доплата действует и в 2025 году.

Все зависит от даты назначения пенсии:

Если пенсия назначена до октября 2011 года, сверхурочным считается стаж более 25 лет для мужчин и более 20 лет для женщин.

Если пенсия назначена после октября 2011 года, сверхурочным является стаж более 35 лет для мужчин и более 30 лет для женщин.

При наличии стажа сверх установленных пределов, за каждый полный «дополнительный» год страхового стажа к пенсии добавляют 1% от ее базового размера. В то же время максимальная доплата не может превышать 1% от прожиточного минимума.

В 2025 году прожиточный минимум составляет 2361 грн. Следовательно, за каждый год сверхнормативного стажа к пенсии добавляется 23,61 грн (2361 × 1%). Например, при 10 годах сверхурочного стажа пенсионер ежемесячно будет получать дополнительно 236,1 грн (10 × 23,61).

Для работающих пенсионеров доплата рассчитывается по прожиточному минимуму, действовавшему на момент назначения пенсии. После увольнения пенсия может быть пересчитана в соответствии с актуальными нормами.

Напомним, что с 1 января 2025 года минимальный страховой стаж для выхода на пенсию по возрасту составляет:

32 года — для пенсионеров в 60 лет;

22 года — в 63 года;

15 лет — в 65 лет.

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