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Евгения Мороз, редактор ленты новостей
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Зеленский посетил на Сумщине воинов, которые первыми зашли на Курщину

Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский посетил пункт управления 225 отдельного штурмового полка на Сумщине.

Об этом сообщил глава государства на своей странице в Telegram.

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Это то подразделение, воины которого первыми зашли на территорию Курской области в прошлом году и значительно пополнили украинский обменный фонд.

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Глава государства пообщался с командирами и заслушал доклады об освобождении Андреевки и Кондратовки, российских попытках контратак, а также планах по дальнейшему освобождению украинских территорий. Отдельно обсудили потребности полка, уровень обеспечения, подготовку новобранцев и работу инструкторов.

Командир полка обратился к президенту с просьбой масштабировать подразделение до уровня бригады. Зеленский пообещал обсудить этот вопрос с Главнокомандующим ВСУ.

Президент поблагодарил военных за службу и результаты, которых они достигли во время Курской операции, и отметил их государственными наградами.

— Поблагодарил воинов за службу и результаты, которые благодаря им принесла Курская операция, и отметил их государственными наградами. Всегда будем благодарны за вашу службу Украине. И всегда будем чтить память всех, кто отдал свою жизнь за нашу страну, — подчеркнул он.

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