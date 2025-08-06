Зеленский посетил на Сумщине воинов, которые первыми зашли на Курщину
Президент Украины Владимир Зеленский посетил пункт управления 225 отдельного штурмового полка на Сумщине.
Об этом сообщил глава государства на своей странице в Telegram.
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Это то подразделение, воины которого первыми зашли на территорию Курской области в прошлом году и значительно пополнили украинский обменный фонд.
Глава государства пообщался с командирами и заслушал доклады об освобождении Андреевки и Кондратовки, российских попытках контратак, а также планах по дальнейшему освобождению украинских территорий. Отдельно обсудили потребности полка, уровень обеспечения, подготовку новобранцев и работу инструкторов.
Командир полка обратился к президенту с просьбой масштабировать подразделение до уровня бригады. Зеленский пообещал обсудить этот вопрос с Главнокомандующим ВСУ.
Президент поблагодарил военных за службу и результаты, которых они достигли во время Курской операции, и отметил их государственными наградами.
— Поблагодарил воинов за службу и результаты, которые благодаря им принесла Курская операция, и отметил их государственными наградами. Всегда будем благодарны за вашу службу Украине. И всегда будем чтить память всех, кто отдал свою жизнь за нашу страну, — подчеркнул он.