Зеленський відвідав на Сумщині воїнів, які першими зайшли на Курщину
Президент України Володимир Зеленський відвідав пункт управління 225 окремого штурмового полку на Сумщині.
Про це повідомив глава держави на своїй сторінці у Telegram.
Зеленський відвідав Сумщину: що відомо
Це той підрозділ, воїни якого першими зайшли на територію Курської області минулого року та значно поповнили український обмінний фонд.
Глава держави поспілкувався з командирами та заслухав доповіді про звільнення Андріївки й Кіндратівки, російські спроби контратак, а також плани щодо подальшого звільнення українських територій. Окремо обговорили потреби полку, рівень забезпечення, підготовку новобранців та роботу інструкторів.
Командир полку звернувся до президента з проханням масштабувати підрозділ до рівня бригади. Зеленський пообіцяв обговорити це питання з Головнокомандувачем ЗСУ.
Президент подякував військовим за службу та результати, яких вони досягли під час Курської операції, і відзначив їх державними нагородами.
— Подякував воїнам за службу та результати, які завдяки їм принесла Курська операція, і відзначив їх державними нагородами. Завжди будемо вдячними за вашу службу Україні. І завжди шануватимемо памʼять усіх, хто віддав своє життя за нашу країну, — наголосив він.