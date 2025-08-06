Президент України Володимир Зеленський відвідав пункт управління 225 окремого штурмового полку на Сумщині.

Про це повідомив глава держави на своїй сторінці у Telegram.

Зеленський відвідав Сумщину: що відомо

Це той підрозділ, воїни якого першими зайшли на територію Курської області минулого року та значно поповнили український обмінний фонд.

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Глава держави поспілкувався з командирами та заслухав доповіді про звільнення Андріївки й Кіндратівки, російські спроби контратак, а також плани щодо подальшого звільнення українських територій. Окремо обговорили потреби полку, рівень забезпечення, підготовку новобранців та роботу інструкторів.

Командир полку звернувся до президента з проханням масштабувати підрозділ до рівня бригади. Зеленський пообіцяв обговорити це питання з Головнокомандувачем ЗСУ.

Президент подякував військовим за службу та результати, яких вони досягли під час Курської операції, і відзначив їх державними нагородами.

— Подякував воїнам за службу та результати, які завдяки їм принесла Курська операція, і відзначив їх державними нагородами. Завжди будемо вдячними за вашу службу Україні. І завжди шануватимемо памʼять усіх, хто віддав своє життя за нашу країну, — наголосив він.

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