От укусов змей пострадали 33 украинца: больше всего случаев на Львовщине

За три месяца текущего года, с апреля по июль, 33 украинца обратились за медицинской помощью из-за укусов змей. Это на 25 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Пострадавшие от укусов змей в Украине: что известно

По данным Центра общественного здоровья, за апрель-июль 2025 года в Украине в результате укусов змей зарегистрировано 33 пострадавших, среди них — девять детей.

Больше всего людей, которых укусили змеи, зафиксировали во Львовской области — 24 случая.

Сейчас смотрят

На Житомирщине в медицинской помощи нуждались 7 украинцев, в Закарпатской и Кировоградской области зарегистрировали по одному случаю.

Сейчас жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает — все получили надлежащую медицинскую помощь.

Специалисты ЦОЗ дали простые правила, как уберечься, поскольку обычно жертвами ядовитых змей становятся из-за собственной неосмотрительности:

отправляясь на природу, надевайте плотные брюки и заправляйте их в высокие ботинки;

прежде чем сесть на камень, бревно или хворост, постучите по ним палкой — это поможет напугать змею и отогнать;

если вы увидели змею — не делайте резких движений и дайте ей спокойно отползти. Кроме того, не стоит приближаться к животному, касаться руками, а также убивать — змеи играют важную роль в экосистеме.

Медики призывают быть особенно внимательными во время прогулок на природе, ведь укусы змей могут быть опасными.

Они отмечают, что при укусе змей пострадавшего необходимо доставить в больницу.

В медучреждении могут ввести антитоксин, но из-за риска побочных реакций препарат назначают только в тяжелых случаях.

Источник : Центр общественного здоровья

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.