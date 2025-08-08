Від укусів змій постраждали 33 українця: найбільше випадків на Львівщині

За три місяці поточного року, з квітня по липень, 33 українця звернулися по медичну допомогу через укуси змій. Це на 25 випадків менше, ніж за аналогічний період минулого року. Постраждали від укусів змій в Україні: що відомо За даними Центру громадського здоров’я, за квітень-липень 2025 року в Україні внаслідок укусів змій зареєстровано 33 постраждалих, серед них – дев’ятеро дітей. Найбільше людей, яких вкусили змії, зафіксували у Львівській області – 24 випадки. Зараз дивляться На Житомирщині медичної допомоги потребували 7 українців, у Закарпатській та Кіровоградській області зареєстрували по одному постраждалому. Наразі життю та здоров’ю потерпілих нічого не загрожує — всі отримали належну медичну допомогу. Фахівці ЦГЗ дали прості правила, як вберегтися, оскільки зазвичай жертвами отруйних змій стають через власну необачність: вирушаючи на природу, одягайте щільні штани та заправляйте їх у високі черевики;

перш ніж сісти на камінь, колоду чи хмиз, постукайте по них палицею — це допоможе налякати змію та відігнати;

якщо ви побачили змію — не робіть різких рухів і дайте їй спокійно відповзти. Крім того, не варто наближатися до тварини, торкатися руками, а також вбивати — змії відіграють важливу роль в екосистемі.

Медики закликають бути особливо уважними під час прогулянок на природі, адже укуси змій можуть бути небезпечними.

Вони наголошують, що після укусу змії постраждалого необхідно доправити до лікарні.

У медзакладі можуть ввести антитоксин, але через ризик побічних реакцій препарат призначають лише у важких випадках.

