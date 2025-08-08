Задержка выплат военным: куда обращаться за помощью
Военнослужащие, которые защищают нашу страну на передовой, получают денежные выплаты. Это и основное денежное обеспечение, и дополнительные вознаграждения за участие в боевых действиях, и компенсации за ранения. Однако иногда случаются задержки или неполная выплата.
О задержке выплат военным мы расспросили у адвокатов Елены Воронковой и Ларисы Кись.
Когда приходят выплаты военным
Адвокат ЮКК Де-Юре Лариса Кись отмечает, что военнослужащие получают основное денежное вознаграждение (ДВ) на карточку банка за предыдущий месяц службы до 20 числа следующего месяца. Обычно это происходит в 7-15 числах.
В случае поступления денежных средств в воинскую часть позже 20 числа — в течение трех дней с их поступления. То есть выплата за март 2025 года до 20 апреля не является задержкой выплаты основного ДВ.
Дополнительное денежное вознаграждение (например, за участие в боевых действиях, за время лечения после ранения и т. п.) обычно выплачивается после поступления средств в воинскую часть, после 20 числа следующего месяца. Все, что сверх этих сроков, — задержка.
В любом случае и по любым причинам задержка выплат военным является недопустимым нарушением прав, которое должно быть прекращено.
Адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича Елена Воронкова отмечает, что сейчас небольшая задержка в выплатах возможна из-за особенностей финансирования. Но обычно она не превышает нескольких дней. Поэтому проблем с выплатами пока нет.
По мнению Воронковой, военное положение нельзя считать форс-мажорными обстоятельствами, которые позволяют не выплачивать заработную плату военным, ведь права военнослужащих и обычных работников защищает закон.
Почему задерживают выплаты военным
По словам Ларисы Кись, задержка оплаты военнослужащим может быть по нескольким причинам:
- отсутствие средств в бюджете;
- ненадлежащим образом сформированные запросы на выплату зарплаты военными частями;
- перевод военнослужащего из одной воинской части в другую, долгосрочные командировки, перевод “приданными”. Тогда может произойти сбой на уровне бухгалтерии ВЧ;
- дополнительное денежное вознаграждение (70, 100 тыс.) может задерживаться из-за несвоевременного поступления документов, подтверждающих право на него, от линейных командиров в бухгалтерию (финчасть) и командира бригады. Или их потеря во время боестолкновения, обстрела, что требует времени на их восстановление.
Как действовать, чтобы получить законную выплату в случае существенной задержки
— Задержки с выплатами по состоянию на март 2025 года не наблюдались. Текущие вопросы по начислению и выплатам решаются достаточно оперативно в порядке обычной коммуникации военнослужащего с командиром и финслужбой на уровне воинской части, в частности в телефонном режиме, — говорит Лариса Кись.
Но если задержка таки произошла:
- Выясните причину задержки (или на государственном уровне, у всех военных, или на уровне финотдела вашей воинской части?).
- Если задержка на уровне воинской части, выясните, по чьей вине или по какой причине, когда ориентировочное время выплат.
Если задержка происходит на уровне воинской части, оставьте жалобу (голосовое сообщение) с указанием своего звания, ФИО, номера воинской части и периода задержки выплат или напишите жалобу по следующим контактам:
- горячая линия МОУ, тел. 1512;
- эл. почта МОУ: admou@post.mil.gov.ua;
- финансовый департамент МОУ для получения информации, происходит ли задержка на государственном уровне (Справка по предоставлению информации о номерах телефонов абонентов МОУ ВСУ) +38 (044) 271-36-26;
- правительственная линия: форма для подачи жалобы https://ukc.gov.ua/appeal/appeals/create.
Задержка премии военным: что делать
— Надо выяснить, задержка есть только у вас или у всего вашего подразделения? Если только у вас — выяснить у командира, не привлекались ли вы к административной ответственности (употребление алкоголя, невыполнение распоряжения, отстранение от должности и по другим причинам). В таком случае у вас не задержка выплат, а их лишение, — говорит Лариса Кись.
Решение командира о применении административного взыскания о лишении денежного вознаграждения может быть обжаловано как в вышестоящем командовании, так и путем обращения в суд с иском.
Если задержка носит массовый характер и не связана с административными взысканиями, советуем сначала обращаться с жалобой в МОУ, в частности коллективно. Если этот путь не привел к желаемому результату, необходимо подавать иск в суд.
Почему задерживают боевые выплаты
— Учитывая тот факт, что ежемесячное денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение имеют достаточно большое количество составляющих, выплата их не в полном объеме вследствие ошибочного начисления также является нарушением прав военнослужащих, что недопустимо и требует восстановления (защиты), — говорит Лариса Кись.
По словам Воронковой, задержки боевых выплат чаще всего случаются по вине непосредственных командиров и руководителей военных подразделений. Это связано с тем, что для оформления выплат нужно подготовить много документов. Также есть определенные проблемы с больничными выплатами.
— В частности, речь идет о тяжелом ранении, когда военному должны выплачивать 100 000 грн. Но здесь также самая частая проблема именно в ненадлежащем оформлении документов по ранению, — отмечает Елена Воронкова.
Если проблему не удается решить самостоятельно, можно обратиться к специалистам. Большинство адвокатов сегодня работают в онлайн-режиме, и все, что вам нужно, — телефон с фотокамерой и доступ к интернету.
Такой алгоритм не требует личного присутствия в суде и выезда с места дислокации. Проверить размер причитающихся выплат военнослужащие могут по калькулятору ДЗ (выполненный с учетом МЗП на 01.01.2018 по основным видам выплат) на сайте Министерства обороны Украины.