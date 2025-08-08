Задержка выплат военным: куда обращаться за помощью

Военнослужащие, которые защищают нашу страну на передовой, получают денежные выплаты. Это и основное денежное обеспечение, и дополнительные вознаграждения за участие в боевых действиях, и компенсации за ранения. Однако иногда случаются задержки или неполная выплата.

О задержке выплат военным мы расспросили у адвокатов Елены Воронковой и Ларисы Кись.

Когда приходят выплаты военным

Адвокат ЮКК Де-Юре Лариса Кись отмечает, что военнослужащие получают основное денежное вознаграждение (ДВ) на карточку банка за предыдущий месяц службы до 20 числа следующего месяца. Обычно это происходит в 7-15 числах.

В случае поступления денежных средств в воинскую часть позже 20 числа — в течение трех дней с их поступления. То есть выплата за март 2025 года до 20 апреля не является задержкой выплаты основного ДВ.

Дополнительное денежное вознаграждение (например, за участие в боевых действиях, за время лечения после ранения и т. п.) обычно выплачивается после поступления средств в воинскую часть, после 20 числа следующего месяца. Все, что сверх этих сроков, — задержка.

В любом случае и по любым причинам задержка выплат военным является недопустимым нарушением прав, которое должно быть прекращено.

Адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича Елена Воронкова отмечает, что сейчас небольшая задержка в выплатах возможна из-за особенностей финансирования. Но обычно она не превышает нескольких дней. Поэтому проблем с выплатами пока нет.

По мнению Воронковой, военное положение нельзя считать форс-мажорными обстоятельствами, которые позволяют не выплачивать заработную плату военным, ведь права военнослужащих и обычных работников защищает закон.

Почему задерживают выплаты военным

По словам Ларисы Кись, задержка оплаты военнослужащим может быть по нескольким причинам:

отсутствие средств в бюджете;

ненадлежащим образом сформированные запросы на выплату зарплаты военными частями;

перевод военнослужащего из одной воинской части в другую, долгосрочные командировки, перевод “приданными”. Тогда может произойти сбой на уровне бухгалтерии ВЧ;

дополнительное денежное вознаграждение (70, 100 тыс.) может задерживаться из-за несвоевременного поступления документов, подтверждающих право на него, от линейных командиров в бухгалтерию (финчасть) и командира бригады. Или их потеря во время боестолкновения, обстрела, что требует времени на их восстановление.

Как действовать, чтобы получить законную выплату в случае существенной задержки

— Задержки с выплатами по состоянию на март 2025 года не наблюдались. Текущие вопросы по начислению и выплатам решаются достаточно оперативно в порядке обычной коммуникации военнослужащего с командиром и финслужбой на уровне воинской части, в частности в телефонном режиме, — говорит Лариса Кись.

Но если задержка таки произошла:

Выясните причину задержки (или на государственном уровне, у всех военных, или на уровне финотдела вашей воинской части?).

Если задержка на уровне воинской части, выясните, по чьей вине или по какой причине, когда ориентировочное время выплат.

Если задержка происходит на уровне воинской части, оставьте жалобу (голосовое сообщение) с указанием своего звания, ФИО, номера воинской части и периода задержки выплат или напишите жалобу по следующим контактам:

горячая линия МОУ, тел. 1512;

эл. почта МОУ: admou@post.mil.gov.ua

финансовый департамент МОУ для получения информации, происходит ли задержка на государственном уровне (Справка по предоставлению информации о номерах телефонов абонентов МОУ ВСУ) +38 (044) 271-36-26;

правительственная линия: форма для подачи жалобы https://ukc.gov.ua/appeal/appeals/create.

Задержка премии военным: что делать

— Надо выяснить, задержка есть только у вас или у всего вашего подразделения? Если только у вас — выяснить у командира, не привлекались ли вы к административной ответственности (употребление алкоголя, невыполнение распоряжения, отстранение от должности и по другим причинам). В таком случае у вас не задержка выплат, а их лишение, — говорит Лариса Кись.

Решение командира о применении административного взыскания о лишении денежного вознаграждения может быть обжаловано как в вышестоящем командовании, так и путем обращения в суд с иском.

Если задержка носит массовый характер и не связана с административными взысканиями, советуем сначала обращаться с жалобой в МОУ, в частности коллективно. Если этот путь не привел к желаемому результату, необходимо подавать иск в суд.

Почему задерживают боевые выплаты

— Учитывая тот факт, что ежемесячное денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение имеют достаточно большое количество составляющих, выплата их не в полном объеме вследствие ошибочного начисления также является нарушением прав военнослужащих, что недопустимо и требует восстановления (защиты), — говорит Лариса Кись.

По словам Воронковой, задержки боевых выплат чаще всего случаются по вине непосредственных командиров и руководителей военных подразделений. Это связано с тем, что для оформления выплат нужно подготовить много документов. Также есть определенные проблемы с больничными выплатами.

— В частности, речь идет о тяжелом ранении, когда военному должны выплачивать 100 000 грн. Но здесь также самая частая проблема именно в ненадлежащем оформлении документов по ранению, — отмечает Елена Воронкова.

Если проблему не удается решить самостоятельно, можно обратиться к специалистам. Большинство адвокатов сегодня работают в онлайн-режиме, и все, что вам нужно, — телефон с фотокамерой и доступ к интернету.

Такой алгоритм не требует личного присутствия в суде и выезда с места дислокации. Проверить размер причитающихся выплат военнослужащие могут по калькулятору ДЗ (выполненный с учетом МЗП на 01.01.2018 по основным видам выплат) на сайте Министерства обороны Украины.

