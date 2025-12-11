Увеличение зарплат военным зависит от дополнительного бюджета — Зеленский
- Украина нуждается в дополнительных $45–50 млрд в бюджет следующего года для увеличения выплат военнослужащим.
- Зеленский заявил, что повышение зарплат военным без привлечения этих средств углубит дефицит бюджета.
Увеличение выплат для военнослужащих в значительной степени будет зависеть от того, какой дополнительный бюджет Украина сможет привлечь на следующий год.
Об этом во время общения с журналистами заявил президент Владимир Зеленский.
Зеленский об увеличении зарплат военным
— Да, есть соответствующие вопросы по государственному бюджету. Люди на первой линии фронта получают больше денег, мы с вами это прекрасно понимаем. Понятно, что в армии все очень важны. Но увеличение выплат той или иной части военных зависит прежде всего от дополнительного бюджета, который Украина может привлечь, — пояснил президент.
Он добавил, что для следующего года Украине необходимо дополнительно $45-50 млрд.
Зеленский отметил, что любое увеличение зарплат военнослужащих еще больше усугубит дефицит государственного бюджета.
— Суммы, которые сейчас есть в бюджете, который критикуют, это с учетом того, что я найду, как покрыть этот дефицит в $45-50 млрд. Этот имеющийся бюджет еще нужно обеспечить. И если нет этих $45-50 млрд, то это означает, что ты на имеющуюся зарплату военному будешь находить деньги где-то еще внутри этого бюджета. Когда вы говорите: давайте еще увеличим – я только за, — отметил президент.
Он добавил, что это “чрезвычайно сложная задача, которую не решишь просто переброской средств”.
Напомним, 6 декабря министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в государственном бюджете на 2026 год не предусмотрено повышение зарплат военных, однако правительство планирует ввести улучшенные условия для контрактной службы.