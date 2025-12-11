Увеличение выплат для военнослужащих в значительной степени будет зависеть от того, какой дополнительный бюджет Украина сможет привлечь на следующий год.

Об этом во время общения с журналистами заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский об увеличении зарплат военным

— Да, есть соответствующие вопросы по государственному бюджету. Люди на первой линии фронта получают больше денег, мы с вами это прекрасно понимаем. Понятно, что в армии все очень важны. Но увеличение выплат той или иной части военных зависит прежде всего от дополнительного бюджета, который Украина может привлечь, — пояснил президент.

Он добавил, что для следующего года Украине необходимо дополнительно $45-50 млрд.

Сейчас смотрят

Зеленский отметил, что любое увеличение зарплат военнослужащих еще больше усугубит дефицит государственного бюджета.

— Суммы, которые сейчас есть в бюджете, который критикуют, это с учетом того, что я найду, как покрыть этот дефицит в $45-50 млрд. Этот имеющийся бюджет еще нужно обеспечить. И если нет этих $45-50 млрд, то это означает, что ты на имеющуюся зарплату военному будешь находить деньги где-то еще внутри этого бюджета. Когда вы говорите: давайте еще увеличим – я только за, — отметил президент.

Он добавил, что это “чрезвычайно сложная задача, которую не решишь просто переброской средств”.

Напомним, 6 декабря министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в государственном бюджете на 2026 год не предусмотрено повышение зарплат военных, однако правительство планирует ввести улучшенные условия для контрактной службы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.