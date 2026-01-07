Військовослужбовці, які захищають нашу країну на передовій, отримують грошові виплати. Це й основне грошове забезпечення, і додаткові винагороди за участь у бойових діях, і компенсації за поранення. Однак іноді трапляються затримки або неповна виплата.

Про затримку виплат військовим Факти ICTV розпитали в адвокатів Олени Воронкової та Лариси Кісь.

Коли приходять виплати військовим

Адвокат ЮКК Де-Юре Лариса Кісь зазначає, що військовослужбовці отримують основну грошову винагороду (ГВ) на картку банку за попередній місяць служби до 20 числа наступного місяця. Зазвичай це відбувається у 7-15 числах.

Зараз дивляться

У разі надходження грошових коштів до військової частини пізніше 20 числа – протягом трьох днів із їхнього надходження. Тобто виплата за січень 2026 року до 20 лютого 2026 року не є затримкою виплати основної ГВ.

Додаткова грошова винагорода (наприклад, за участь у бойових діях, за час лікування після поранення тощо) зазвичай виплачується після надходження коштів до військової частини, після 20 числа наступного місяця. Все, що понад ці терміни, – затримка.

У будь-якому випадку та з будь-яких причин затримка виплат військовим є неприпустимим порушенням прав, яке повинно бути припинено.

Адвокат Адвокатського бюро Івана Хомича Олена Воронкова зазначає, що наразі невелика затримка у виплатах можлива через особливості фінансування. Але зазвичай вона не перевищує кількох днів. Тож проблем із виплатами наразі немає.

На думку Воронкової, воєнний стан не можна вважати форс-мажорними обставинами, які дозволяють не виплачувати заробітну платню військовим, адже права військовослужбовців та звичайних працівників захищає закон.

Чому затримують виплати військовим

За словами Лариси Кісь, затримка оплати військовослужбовцям може бути з кількох причин:

відсутність коштів у бюджеті;

неналежно сформовані запити на виплату зарплатні військовими частинами;

переведення військовослужбовця з однієї військової частини до іншої, довгострокові відрядження, переведення “приданими”. Тоді може статися збій на рівні бухгалтерії ВЧ;

додаткова грошова винагорода (70, 100 тис.) може затримуватися через несвоєчасне надходження документів, що підтверджують право на неї, від лінійних командирів до бухгалтерії (фінчастини) та командира бригади. Або їхня втрата під час боєзіткнення, обстрілу, що потребує часу на їхнє відновлення.

Як діяти, щоб отримати законну виплату у разі суттєвої затримки

– Затримки з виплатами наразі не спостерігалися. Поточні питання з нарахування та виплат вирішуються достатньо оперативно в порядку звичайної комунікації військовослужбовця з командиром та фінслужбою на рівні військової частини, зокрема в телефонному режимі, – говорить Лариса Кісь.

Але якщо затримка таки відбулася:

З’ясуйте причину затримки (чи то на державному рівні, у всіх військових, чи на рівні фінвідділу вашої військової частини).

Якщо затримка на рівні військової частини, з’ясуйте, з чиєї вини чи з якої причини, коли очікується орієнтовний час виплат.

Якщо затримка відбувається на рівні військової частини, залиште скаргу (голосове повідомлення) із зазначенням свого звання, ПІБ, номера військової частини та періоду затримки виплат або напишіть скаргу за такими контактами:

гаряча лінія МОУ, тел. 1512;

ел. пошта МОУ: admou@post.mil.gov.ua ;

фінансовий департамент МОУ для отримання інформації, чи затримка відбувається на державному рівні (Довідка з надання інформації про номери телефонів абонентів МОУ ЗСУ) +38 (044) 271-36-26;

урядова лінія: форма для подання скарги

Затримка премії військовим: що робити

– Треба з’ясувати, затримка є тільки у вас чи у всього вашого підрозділу? Якщо тільки у вас – з’ясувати у командира, чи не притягувалися ви до адміністративної відповідальності (вживання алкоголю, невиконання розпорядження, усунення від посади та з інших причин). У такому разі у вас не затримка виплат, а їхнє позбавлення, – говорить Лариса Кісь.

Рішення командира про застосування адміністративного стягнення про позбавлення грошової винагороди може бути оскаржено як до вищого командування, так і шляхом звернення до суду з позовом.

Якщо затримка має масовий характер та не пов’язана з адміністративними стягненнями, радимо спочатку звертатися зі скаргою до МОУ, зокрема колективно. Якщо цей шлях не призвів до бажаного результату, необхідно позиватися до суду.

Чому затримують бойові виплати

– Враховуючи той факт, що щомісячне грошове забезпечення та додаткова винагорода мають достатньо велику кількість складових, виплата їх не в повному обсязі внаслідок помилкового нарахування також є порушенням прав військовослужбовців, що є неприпустимим та потребує відновлення (захисту), – говорить Лариса Кісь.

За словами Воронкової, затримки бойових виплат найчастіше трапляються з вини безпосередніх командирів та керівників військових підрозділів. Це пов’язано з тим, що для оформлення виплат потрібно підготувати багато документів. Також є певні проблеми з лікарняними виплатами.

– Зокрема, йдеться про важке поранення, коли військовому повинні виплачувати 100 000 грн. Але тут також найчастіша проблема саме в неналежному оформленні документів щодо поранення, – зазначає Олена Воронкова.

Якщо проблему не вдається вирішити самостійно, можна звернутися до фахівців. Більшість адвокатів сьогодні працюють в онлайн-режимі, і все, що вам потрібно, – телефон з фотокамерою та доступ до інтернету.

Такий алгоритм не потребує особистої присутності в суді та виїзду з місця дислокації. Перевірити розмір належних виплат військовослужбовці можуть за калькулятором ГЗ (виконаний з урахуванням МЗП на 01.01.2018 за основними видами виплат) на сайті Міністерства оборони України.