Проводили информационные атаки по заказу Кремля: СБУ разоблачила 12 приспешников Медведчука

СБУ разоблачила 12 соратников Медведчука. По заданию российских спецслужб они осуществляли информационные атаки на Украину.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

СБУ разоблачила соратников Медведчука: что известно

12 соратников Виктора Медведчука, по заданию Кремля, проводили информационные атаки против Украины. В ведомстве заявили, что речь идет об участниках преступной группы Другая Украина, которая работает в Москве под прикрытием ОО.

Ключевые показания дал “политический эксперт” из орбиты Медведчука Кирилл Молчанов, которого накануне задержали в Польше. По словам СБУ, сейчас он находится под арестом в Киеве и активно сотрудничает со следствием.

Следствие установило, что задержанный Кирилл Молчанов работал с ФСБ и Службой внешней разведки. Он имел прямой контакт с генерал-лейтенантом Георгием Гришаевым из пятой службы ФСБ. Соответствующую переписку нашли в его телефоне.

Молчанов и его пособники оправдывали агрессию России, дискредитировали Украину на международной арене и расшатывали внутреннюю ситуацию в странах-партнерах. Также агенты организовывали акции в странах ЕС, где призывали к поддержке России.

В материалах дела говорится, что деятельность агентов курировал и финансировал сам Виктор Медведчук. Именно он и согласовал с Путиным создание организации Другая Украина. Медведчук лично занимался подбором кадров. В штат вошли бывшие руководители и пропагандисты подсанкционных телеканалов, большинство из которых бежали в Россию после начала полномасштабной войны.

По указаниям Медведчука, они распространяли антиукраинский контент через подконтрольные Telegram-каналы, YouTube и ресурс Голос Европы, против которого ЕС ввел санкции в 2024 году.

Следователи сообщили о подозрении:

Денису Жарких;

Артему Марчевскому;

Роману Коваленко;

Руслану Калинчуку;

Яну Таксюру;

Юрию Дудкину;

Руслану Коцабе;

Наталье Хорошевской;

Богдану Гиганову;

Олегу Ясинскому;

Александру Лазареву;

Их действия следствие квалифицирует по нескольким статьям Уголовного кодекса. Кириллу Молчанову инкриминировали государственную измену, за что ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

