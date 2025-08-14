Проводили інформаційні атаки на замовлення Кремля: СБУ викрила 12 поплічників Медведчука
СБУ викрила 12 поплічників Медведчука. За завданням російських спецслужб вони здійснювали інформаційні атаки на Україну.
Про це повідомили у Службі безпеки України.
СБУ викрила поплічників Медведчука: що відомо
12 соратників Віктора Медведчука на завдання Кремля проводили інформаційні атаки проти України. У відомстві заявили, що йдеться про учасників злочинної групи Другая Украина, яка працює у Москві під прикриттям ГО.
Ключові свідчення дав “політичний експерт” з орбіти Медведчука Кирило Молчанов, якого напередодні затримали у Польщі. За словами СБУ, наразі він перебуває під арештом у Києві та активно співпрацює зі слідством.
Слідство встановило, що затриманий Кирило Молчанов працював із ФСБ та Службою зовнішньої розвідки. Він мав прямий контакт із генерал-лейтенантом Георгієм Грішаєвим із п’ятої служби ФСБ. Відповідне листування знайшли у його телефоні.
Молчанов і його поплічники виправдовували агресію Росії, дискредитували Україну на міжнародній арені та розхитували внутрішню ситуацію в країнах-партнерах. Також агенти організовували акції у країнах ЄС, де закликали до підтримки Росії.
У матеріалах справи йдеться, що діяльність агентів курував та фінансував сам Віктор Медведчук. Саме він і погодив з Путіним створення організації Другая Украина. Медведчук особисто займався підбором кадрів. До штату увійшли колишні керівники та пропагандисти підсанкційних телеканалів, більшість з яких втекла до Росії після початку повномасштабної війни.
За вказівками Медведчука, вони поширювали антиукраїнський контент через підконтрольні Telegram-канали, YouTube та ресурс Голос Європи, проти якого ЄС запровадив санкції у 2024 році.
Слідчі повідомили про підозру:
- Денису Жарких;
- Артему Марчевському;
- Роману Коваленку;
- Руслану Калинчуку;
- Яну Таксюру;
- Юрію Дудкіну;
- Руслану Коцабі;
- Наталії Хорошевській;
- Богдану Гіганову;
- Олегу Ясинському;
- Олександру Лазарєву.
Їхні дії слідство кваліфікує за кількома статтями Кримінального кодексу. Кирилу Молчанову інкримінували державну зраду, за що йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.