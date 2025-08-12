СБУ задержала майора ВС, сливавшего данные о F-16 и Mirage 2000: Малюк рассказал подробности

На этой неделе Служба безопасности Украины задержала майора Воздушных сил ВСУ, который передавал России информацию об истребителях F-16 и Mirage 2000, а также готовил удары дронами и ракетами.

Об этом заявил руководитель СБУ Василий Малюк в эфире телемарафона Єдині новини.

СБУ об агентах РФ в Силах обороны

— Я скажу откровенно об обнаружении, документировании и задержании негодяев в Силах обороны. Здесь реально всегда с пониманием относится главнокомандующий Сырский. Проведено много реализаций. Если говорить языком примеров и вспомнить статистику, то их было 58, — сказал он.

Как отметил руководитель СБУ, на этой неделе удалось задержать майора ВВС Вооруженных сил Украины.

Он объяснил, что речь идет об инструкторе, который передавал информацию о самолетах F-16 и Mirage 2000. Майор действительно готовил удары ракетами и ударными дронами Shahed по Украине, подчеркнул Малюк.

Руководитель СБУ утверждает, что эти факты уже задокументированы, а сам майор сегодня находится в заключении.

СБУ об обменах между Украиной и РФ

Как рассказал Малюк, Украине удалось задержать много интересных негодяев, которых высоко ценит враг.

Среди них — подполковник ССО, которого ранее задержали за государственную измену и работу на российское Главное разведывательное управление.

Руководитель СБУ рассказал, что Украина отдала российского агента, после чего большое количество бойцов Азова вернулись домой.

В начале июля во Львовской области Служба безопасности Украины задержала майора Воздушных сил ВСУ, который работал на российские спецслужбы. Он собирал координаты объектов авиационной инфраструктуры Украины с целью передачи врагу для нанесения ударов.

