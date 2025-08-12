Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Выплаты ко Дню Независимости пенсионерам: кто и сколько получит в 2025 году
Трамп обмолвился, что поедет в Россию на встречу с Путиным
Индексация пенсий в 2025 году: когда ждать следующего повышения
Жена Павлика растрогала успехами сына: он впервые заговорил
Классический служебный роман: Фроляк вспомнила, как познакомилась с мужем
Юлия Захарченко, редактор ленты
3 мин.

СБУ задержала майора ВС, сливавшего данные о F-16 и Mirage 2000: Малюк рассказал подробности

СБУ задержала майора Воздушных сил, передававшего РФ данные о F-16 и Mirage 2000
Фото: СБУ

На этой неделе Служба безопасности Украины задержала майора Воздушных сил ВСУ, который передавал России информацию об истребителях F-16 и Mirage 2000, а также готовил удары дронами и ракетами.

Об этом заявил руководитель СБУ Василий Малюк в эфире телемарафона Єдині новини.

СБУ об агентах РФ в Силах обороны

— Я скажу откровенно об обнаружении, документировании и задержании негодяев в Силах обороны. Здесь реально всегда с пониманием относится главнокомандующий Сырский. Проведено много реализаций. Если говорить языком примеров и вспомнить статистику, то их было 58, — сказал он.

Как отметил руководитель СБУ, на этой неделе удалось задержать майора ВВС Вооруженных сил Украины.

Сейчас смотрят

Он объяснил, что речь идет об инструкторе, который передавал информацию о самолетах F-16 и Mirage 2000. Майор действительно готовил удары ракетами и ударными дронами Shahed по Украине, подчеркнул Малюк.

Руководитель СБУ утверждает, что эти факты уже задокументированы, а сам майор сегодня находится в заключении.

СБУ об обменах между Украиной и РФ

Как рассказал Малюк, Украине удалось задержать много интересных негодяев, которых высоко ценит враг.

Среди них — подполковник ССО, которого ранее задержали за государственную измену и работу на российское Главное разведывательное управление.

Руководитель СБУ рассказал, что Украина отдала российского агента, после чего большое количество бойцов Азова вернулись домой.

В начале июля во Львовской области Служба безопасности Украины задержала майора Воздушных сил ВСУ, который работал на российские спецслужбы. Он собирал координаты объектов авиационной инфраструктуры Украины с целью передачи врагу для нанесения ударов.

Читайте также
Крымский мост является аварийным и непригодным для военной логистики — Малюк
кримський міст

Связанные темы:

Война в УкраинеВасилий МалюкПовітряні сили УкраїниСБУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь