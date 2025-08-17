Укр Рус
Валентина Летяк, редактор ленты
2 мин.

Потери РФ на 17 августа: ликвидированы еще 900 оккупантов и почти 50 артсистем

російські окупанти
Фото: Getty Images

Потери РФ на 17 августа 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 900 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 271-е сутки полномасштабной войны достигли 1 069 950 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 17 августа 2025

  • личного состава — около 1 069 950 (+900) человек;
  • танков — 11 116 (+4);
  • боевых бронированных машин — 23 143 (+8);
  • артиллерийских систем — 31 589 (+49);
  • РСЗО — 1 468 (+1);
  • средств ПВО — 1 208 (+1);
  • самолетов — 422;
  • вертолетов — 340;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 51 528 (+186);
  • крылатых ракет — 3 558;
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 58 821 (+88);
  • специальной техники — 3 942.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 271-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Війна в Україні

Источник: Генштаб ВСУ

