Потери РФ на 17 августа: ликвидированы еще 900 оккупантов и почти 50 артсистем
Потери РФ на 17 августа 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 900 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 271-е сутки полномасштабной войны достигли 1 069 950 убитыми и ранеными.
Потери РФ на 17 августа 2025
- личного состава — около 1 069 950 (+900) человек;
- танков — 11 116 (+4);
- боевых бронированных машин — 23 143 (+8);
- артиллерийских систем — 31 589 (+49);
- РСЗО — 1 468 (+1);
- средств ПВО — 1 208 (+1);
- самолетов — 422;
- вертолетов — 340;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 51 528 (+186);
- крылатых ракет — 3 558;
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 58 821 (+88);
- специальной техники — 3 942.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 271-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
