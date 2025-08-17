Потери РФ на 17 августа: ликвидированы еще 900 оккупантов и почти 50 артсистем

Потери РФ на 17 августа 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 900 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 271-е сутки полномасштабной войны достигли 1 069 950 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 17 августа 2025

личного состава — около 1 069 950 (+900) человек;

танков — 11 116 (+4);

боевых бронированных машин — 23 143 (+8);

артиллерийских систем — 31 589 (+49);

РСЗО — 1 468 (+1);

средств ПВО — 1 208 (+1);

самолетов — 422;

вертолетов — 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 51 528 (+186);

крылатых ракет — 3 558;

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 58 821 (+88);

специальной техники — 3 942.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 271-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

