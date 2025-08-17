Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Трамп обмовився, що поїде до Росії на зустріч із Путіним
Індексація пенсій у 2025 році: коли чекати наступного підвищення
Коли будуть виплати до Дня Незалежності у 2025 році ветеранам та пенсіонерам
Шкільні канікули 2025-2026 в Україні: орієнтовні дати та тривалість
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після третього туру відбору
Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.

Втрати ворога на 17 серпня: ліквідовано ще 900 окупантів і майже 50 артсистем

російські окупанти
Фото: Getty Images

Втрати ворога на 17 серпня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 900 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 271-шу добу повномасштабної війни сягнули 1 069 950 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 17 серпня 2025

  • особового складу – близько 1 069 950 (+900) осіб;
  • танків – 11 116 (+4);
  • бойових броньованих машин – 23 143 (+8);
  • артилерійських систем – 31 589 (+49);
  • РСЗВ – 1 468 (+1);
  • засобів ППО – 1 208 (+1);
  • літаків – 422;
  • гелікоптерів – 340;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51 528 (+186);
  • крилатих ракет – 3 558;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 58 821 (+88);
  • спеціальної техніки – 3 942.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 271-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Карта бойових дій на 17 серпня 2025 – ситуація на фронті
Війна в Україні

Джерело: Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Армія РосіїВійна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб УкраїниЗСУРосійська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь