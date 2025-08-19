Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Карта боевых действий на 19 августа 2025 года – ситуация на фронте
Кроме этого, для поражения были задействованы 1634 дрона-камикадзе и осуществлено 3345 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Такие данные по состоянию на 22:00 18 августа обнародовал Генеральный штаб Украины.
Где идут бои в Украине 19 августа 2025 года – смотрите на карте боевых действий.
Карты боевых действий в Украине на 19 августа 2025
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 273-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
