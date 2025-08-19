Украина вернула тела еще 1 000 погибших: среди них военные, которые были в плену РФ

Сегодня, 19 августа, в Украину вернули тела 1 000 погибших военнослужащих. Репатриационные мероприятия состоялись в рамках предварительных договоренностей между Украиной и РФ.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Украина вернула тела погибших воинов

Среди репатриированных есть 5 тел украинских военнослужащих, погибших в российском плену. Они были в списках “тяжелораненых и тяжелобольных” пленных для обмена согласно договоренностям в Стамбуле во время второго раунда переговоров.

— Однако российская сторона продолжает затягивать время и не выполняет взятые на себя обязательства. Украина настаивает на неотложном освобождении всех тяжелобольных и тяжелораненых пленников и борется за возвращение всех украинских граждан, — подчеркнули в Координационном штабе.

Также “на щите” сегодня вернулись защитники с Донецкого, Запорожского, Луганского и Курского направлений.

В ближайшее время следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД проведут все необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел.

Накануне Украина вернула домой 12 детей, которые годами жили под российской оккупацией, подвергались давлению и преследованиям со стороны РФ.

Фото: КШППВ

Источник: КШППВ

