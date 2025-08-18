Укр Рус
Анастасия Гевко, редактор ленты
2 мин.

Свидетели пыток и угроз: из российской оккупации вернули еще 12 украинских детей

Діти-акція
Фото: Pexels

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о возвращении домой еще 12 детей, которые годами жили под российской оккупацией.

Об этом он написал у себя в Telegram.

Как жили дети под российской оккупацией

По словам Ермака, эти дети в оккупации подвергались давлению и преследованиям – оккупанты врывались в их дома с обысками, их заставляли ходить в российские школы и оформлять паспорта РФ, а также – угрожали принудительным призывом или разлукой с родителями.

– Некоторые из детей становились свидетелями жестоких пыток родных или сами сталкивались с унижением и страхом каждый день. Сегодня эти дети наконец-то в безопасности в свободной Украине, – отметил глава Офиса президента.

Он добавил, что все возвращенные дети проходят реабилитацию и получают психологическую помощь.

Также им восстанавливают документы, чтобы дать возможность продолжить обучение и строить планы на будущее.

Руководитель ОП подчеркнул, что команда выполняет задачу президента Владимира Зеленского – вернуть всех похищенных из Украины детей.

Источник: Офис президента

Связанные темы:

Андрій ЄрмакВойна в УкраинеВладимир Зеленский
