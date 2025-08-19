Україна повернула тіла ще 1000 загиблих: серед них військові, які були в полоні РФ

Сьогодні, 19 серпня, в Україну повернули тіла 1000 загиблих військовослужбовців. Репатріаційні заходи відбулися в рамках попередніх домовленостей між Україною та РФ.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Україна повернула тіла полеглих воїнів

Серед репатрійованих є 5 тіл українських військовослужбовців, які загинули в російському полоні. Вони були у списках “тяжкопоранених і важкохворих” полонених на обмін згідно домовленостей у Стамбулі під час другого раунду перемовин.

– Однак російська сторона продовжує затягувати час та не виконує взяті на себе зобов’язання. Україна наполягає на невідкладному звільненні усіх важкохворих і тяжкопоранених бранців та бореться за повернення усіх українських громадян, – наголосили в Координаційному штабі.

Також “на щиті” сьогодні повернулися оборонці з Донецького, Запорізького, Луганського та Курського напрямків.

Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС здійснять всі необхідні експертизи та проведедуть ідентифікацію репатрійованих тіл.

Напередодні Україна повернула додому 12 дітей, які роками жили під російською окупацією, зазнавали тиску та переслідувань з боку РФ.

Фото: КШППВ

Джерело: КШППВ

