ВСУ зачистили шесть населенных пунктов на Покровском направлении — Сырский

В результате успешных ударно-поисковых действий Сил обороны Украины зачищено шесть населенных пунктов и уничтожено сотни российских оккупантов.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский по итогам выезда на Покровском направлении.

Сырский о ситуации на Покровском направлении

— Мое особое внимание — тем участкам фронта, где сложнее всего. Отработал на выезде на Покровском направлении, в частности в тех органах военного управления, корпусах и бригадах, которые проводят стабилизационные действия на Добропольском выступе, — отметил он.

Как утверждает главнокомандующий, подразделения ВСУ и Национальной гвардии Украины с честью выполняют поставленные задачи, несмотря на численное превосходство российских войск.

По его словам, на Покровском направлении в результате успешных ударно-поисковых действий зачищено шесть населенных пунктов и уничтожено сотни российских оккупантов.

Сырский отметил, что заслушал доклады командиров об особенностях оперативной обстановки, проблемных вопросах и потребностях Сил обороны Украины.

После этого главнокомандующий ВСУ дал соответствующие распоряжения для усиления устойчивости обороны.

По его мнению, ключевая задача заключается в эффективном реагировании на изменения вражеской тактики, но с максимальным сохранением жизни защитников Украины.

В то же время Сырский отметил результативную работу в операционной зоне ОТГ Донецк вновь созданных корпусов, которые приняли полосы ответственности и работают с определенным комплектом войск.

Фото: Александр Сырский

