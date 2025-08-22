После создания инфраструктуры гарантий безопасности станет понятно, кто и как поможет Украине — Зеленский

Только после того, как будет прописана вся инфраструктура гарантий безопасности для Украины, можно будет понять, какую роль будут играть конкретные страны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве.

Зеленский о гарантиях безопасности для Украины

По словам главы государства, возможности государств различаются, поэтому и масштабы их помощи разные.

По мнению Зеленского, пока рано утверждать, кто может предоставить военнослужащих, обеспечить присутствие на море и в небе, имеет возможность финансировать.

— Кто из-за своей конституции не может присутствовать в том или ином виде, но готов финансировать, — обратил внимание президент.

Как отметил Зеленский, уже понятно, что Турция готова стать гарантом безопасности на море.

— Они сказали: мы хотим быть частью гарантии безопасности для Украины в части моря. Мы профессиональны и знаем, как помочь в Черном море. Наше присутствие там будет полным, — поделился президент позицией Турции.

В то же время Зеленский подчеркнул, что когда инфраструктура гарантий будет выписана, тогда можно понять, какая страна и чем именно может помочь Украине.

Кроме этого, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что гарантии безопасности для Украины, о которых сейчас идет речь в переговорах между европейскими странами и США, будут составлять два уровня.

