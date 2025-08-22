Після створення інфраструктури гарантій безпеки стане зрозуміло, хто і як допоможе Україні – Зеленський

Лише після того, коли пропишуть всю інфраструктуру гарантій безпеки для України, можна буде зрозуміти, яку роль матимуть конкретні країни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Києві.

Зеленський про гарантії безпеки для України

За словами глави держави, можливості держав відрізняються, тому і масштаби їхньої допомоги різні.

На думку Зеленського, поки зарано стверджувати, хто може надати військовослужбовців, забезпечити присутність на морі та у небі, має можливість фінансувати.

– Хто через свою конституцію не може бути присутніми в тому чи в іншому вигляді, але готовий фінансувати, – звернув увагу президент.

Як зазначив Зеленський, вже зрозуміло, що Туреччина готова стати гарантом безпеки на морі.

– Вони сказали: ми хочемо бути частиною гарантії безпеки для України в частині моря. Ми професійні та знаємо, як допомогти в Чорному морі. Наша присутність там буде повною, – поділився президент позицією Туреччини.

Водночас Зеленський наголосив, що коли інфраструктура гарантій буде виписана, тоді можна зрозуміти, яка країна та чим саме може допомогти Україні.

Крім цього, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що гарантії безпеки для України, про які зараз йдеться у переговорах між європейськими країнами та США, матимуть два рівні.

