Россияне делают все, чтобы встречи с Путиным не было – Зеленский

Россияне делают все, чтобы встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина не состоялась.

Об этом во время совместной пресс-конференции в Киеве с генсеком НАТО Марко Рютте заявил глава государства.

Зеленский о препятствиях Москвы по встрече с Путиным

– Именно на уровне лидеров должен решаться вопрос, чтобы завершить войну. Но видим сейчас, что россияне делают все, чтобы встречи не было, – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Киев в отличие от Москвы не боится любых встреч с лидерами.

Сейчас смотрят

– Мы готовы работать продуктивно, максимально. Мы надеемся, что партнеры помогут обеспечить хотя бы минимальную продуктивную позицию российской стороны, — добавил он.

Президент отметил, что в случае отказа России от дипломатического урегулирования войны нужны действительно мощные санкционные пакеты, на которые Украина очень рассчитывает от партнеров.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Путин окажется в сложной ситуации, если не будет сотрудничать в мирном процессе по Украине.

Кроме того, в Швейцарии заявляли, что “более чем готовы” принять саммит с участием Украины и России. Глава МИД страны также говорил, что Швейцария предоставит “иммунитет” Путину, если он “приедет на мирную конференцию”.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.