США и Украина завершают работу над гарантиями безопасности: модель согласуют до конца следующей недели

Государственный секретарь США Марко Рубио и глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече советников обсудили гарантии безопасности для Украины. Модель этих гарантий планируют согласовать до конца следующей недели.

Об этом заявили источники в Офисе президента, знакомые с ходом переговоров, а также советник главы Офиса президента Александр Бевз в комментарии Суспільне новини.

Как стало известно, переговоры о гарантиях безопасности между Ермаком и Рубио состоялись вечером 21 августа.

От США на встрече присутствовали госсекретарь США Марко Рубио и генералы американской армии.

К переговорам присоединились советники по национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции, Германии, Италии и Финляндии, а также представители НАТО и Европейской комиссии.

Как заявил источник, детали гарантий безопасности сейчас охватывают две подгруппы: политико-юридическую и чисто военную.

Команду Украины возглавил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. К переговорам присоединились секретарь СНБО Рустем Умеров, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, другие представители Сил обороны.

Что предусматривают военные гарантии для Украины

Как отмечается, военные гарантии охватывают поставки оружия, финансовую поддержку украинской армии, обмен разведывательной информацией, обеспечение и проведение совместных учений.

Собеседник предположил, что военная часть на самом деле уже находится на определенном этапе завершения.

По его словам, гарантии безопасности разрабатываются с учетом того, что существует Коалиция желающих и Контактная группа по вопросам поддержки Украины в формате Рамштайн.

Помимо поставок вооружения, она предусматривает обсуждение того, какие государства будут размещать военные контингенты на территории Украины. Однако эти планы могут быть реализованы уже после надежного прекращения огня.

Для Украины и Европы очень важно, чтобы США обеспечивали так называемый механизм экстренной помощи, обеспеченный другими компонентами, в частности воздушным прикрытием.

Политическая часть гарантий для Украины

Советник главы Офиса президента Украины Александр Бевз пояснил, что переговорщики, ответственные за политическую часть гарантий для Украины, работают над соответствующей версией 5 статьи договора о НАТО о коллективной обороне.

По его словам, сейчас во время встреч обсуждается четкий механизм действий: что будет в случае, если Россия возобновит новую агрессию или начнет снова полномасштабную войну против Украины.

Как отметил Бевз, в видении Украины это должна быть система двусторонних обязательных договоров, ратифицированных парламентами соответствующих стран.

— То есть не просто дублируется 5 статья Вашингтонского договора, а прописывается алгоритм, который должен иметь временные рамки и конкретные измерения: финансовые, военные, разведывательные и другие, — утверждает он.

В то же время Бевз рассказал, что финализировать проект гарантий безопасности для Украины планируют до конца следующей недели. Следующим этапом станет подписание договоров, однако оформление и ратификация документов потребуют больше времени.

