США та Україна завершують роботу над гарантіями безпеки: модель узгодять до кінця наступного тижня

Державний секретар США Марко Рубіо та керівник Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі радників обговорили безпекові гарантії для України. Модель цих гарантій планують узгодити до кінця наступного тижня.

Про це заявили джерела в Офісі президента, які знайомі з перебігом переговорів, а також радник керівника Офісу президента Олександр Бевз у коментарі Суспільне новини.

Єрмак і Рубіо обговорили безпекові гарантії для України

Як стало відомо, переговори про безпекові гарантії між Єрмаком і Рубіо відбулися ввечері 21 серпня.

Від США на зустрічі були держсекретар США Марко Рубіо та генерали американської армії.

До переговорів доєдналися радники з національної безпеки лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Фінляндії, а також представники НАТО і Європейської комісії.

Як заявило джерело, деталі безпекових гарантій зараз охоплюють дві підгрупи: політично-юридичну та суто військову.

Команду України очолив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. До переговорів долучилися секретар РНБО Рустем Умєров, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інші представники Сил оборони.

Що передбачають військові гарантії для України

Як зазначається, військові гарантії охоплюють постачання зброї, фінансову підтримку української армії, обмін розвідувальною інформацією, забезпечення та проведення спільних навчань.

Співрозмовник припустив, що військова частина насправді вже перебуває на певному етапі завершення.

За його словами, безпекові гарантії розробляють, розуміючи, що є Коаліція охочих і Контактна група з питань підтримки України у форматі Рамштайн.

Крім постачання озброєння, вона передбачає обговорення того, які держави розміщуватимуть військові контингенти на території України. Проте ці плани можуть бути вже після надійного припинення вогню.

Для України та Європи є дуже важливим, щоб США забезпечували так званий механізм екстреної допомоги, забезпечений іншими компонентами, зокрема повітряним прикриттям.

Політична частина гарантій для України

Радник керівника Офісу президента України Олександр Бевз пояснив, що перемовники, які відповідальні за політичну частину гарантій для України, працюють над відповідною версією 5 статті договору про НАТО про колективну оборону.

За його словами, зараз під час зустрічей обговорюється чіткий механізм дій: що буде у випадку, якщо Росія відновлює нову агресію чи починає знову повномасштабну війну проти України.

Як зазначив Бевз, у баченні України це має бути система двосторонніх зобов’язальних договорів, ратифікованих парламентами відповідних країн.

– Тобто не просто дублюється 5 стаття Вашингтонського договору, а прописується алгоритм, котрий повинен мати часові рамки та конкретні виміри: фінансові, мілітарні, розвідувальні та інші, – стверджує він.

Водночас Бевз розповів, що фіналізувати проєкт гарантій безпеки для України планують до кінця наступного тижня. Наступним етапом стане підписання договорів, однак оформлення та ратифікація документів потребують більше часу.

