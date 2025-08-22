В Раде зарегистрирован законопроект о выезде мужчин 18-22 лет из Украины

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13685, касающийся разрешения мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет свободно выезжать из Украины. Этот документ могут рассмотреть уже в сентябре 2025 года.

Информацию об этом подтвердил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии РБК-Украина.

Выезд за границу мужчин 18-22 лет

Как отмечается, цель законопроекта №13685 заключается в том, чтобы дать возможность молодым украинцам, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение следующих нескольких лет, свободно перемещаться за границу и домой.

— Мы понимаем, что может быть мобилизован человек в 25 лет. Значит тем, кому в этом году исполняется 23 года, а в следующем 24 года — им можно ограничить свободу передвижения. А другим — нельзя, — сказал Вениславский.

По словам нардепа и одного из авторов законопроекта, украинские мужчины могут свободно передвигаться, пока им не исполнится 23 года.

Однако он подчеркнул, что в случае принятия документа граждане в возрасте от 18 до 22 лет смогут свободно выезжать с территории Украины, то есть без дополнительных условий наподобие учебы или других.

Как утверждает Вениславский, момент относительно 23 лет не является окончательным. Народный депутат объяснил, что это зависит от позиции украинских военных и того, будет ли изменен текст ко второму чтению.

Законопроект №13685 могут рассмотреть в сентябре

Федор Вениславский подтвердил, что при условии рекомендации профильного комитета законопроект может быть проголосован в первом чтении уже в сентябре.

По мнению члена комитета Рады, подобная инициатива будет поддержана, поскольку с начала года продолжаются дискуссии о необходимости решения этого вопроса.

Народный депутат объяснил, что лично общался с представителями многих политических сил — все эту идею поддерживают.

