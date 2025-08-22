Выезд за границу мужчин 18-22 лет: правительство ищет оптимальный путь для реализации

Правительство ищет оптимальный путь для реализации инициативы президента о выезде за границу мужчин 18-22 лет.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Выезд за границу мужчин 18-22 лет: что известно

По словам премьер-министра вопрос о выезде за границу мужчин 18-22 лет требует широкого обсуждения и дискуссии, которую правительство ведет с военными.

— Мы работаем над задачей президента — найти путь, как предоставить возможность выезжать за границу. Это действительно регулируется постановлением Кабмина, не требует изменений в закон, — отметила Свириденко во время “часа вопросов к правительству” в Верховной Раде

Она добавила, что у этого вопроса очень много аспектов, и идет поиск оптимального пути, как реализовать эту инициативу.

Напомним, что 18 августа премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Кабинет министров на текущей неделе (18-24 августа) финализирует предложение президента о выезде за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Источник: Алексей Гончаренко

