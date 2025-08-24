Именно украинцы будут решать, какими будут территориальные границы Украины – Венс

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что украинцы самостоятельно будут решать, какими будут территориальные границы их страны. Россиянам придется уступить часть своих требований.

Об этом Венс сказал в интервью для программы Meet the Press на телеканале NBC News.

Украина сохранит территориальную целостность — Венс

По словам вице-президента США, Россия признала, что не сможет установить в Киеве марионеточный режим, что было одной из ключевых целей войны Кремля.

Венс подчеркнул, что «именно украинцы будут решать, какими будут территориальные границы их страны».

— Я не говорил, что россияне уступили во всем. Но они уступили в признании того, что Украина будет иметь территориальную целостность после войны. Они признали, что не смогут установить марионеточный режим в Киеве, это было главным требованием в начале, — отметил он.

Джей Ди Венс добавил, что за последние несколько недель в администрации президента Трампа “увидели значительные уступки с обеих сторон”.

Напомним, 10 августа в интервью Fox News Венс отметил, что ни Украина, ни РФ не будут удовлетворены тем урегулированием войны, к которому могут прийти стороны при посредничестве Соединенных Штатов.

22 августа президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о том, сколько времени он даст президенту РФ Путину.

Он заявил, что через две недели он точно будет знать, что нужно делать для урегулирования российско-украинской войны.

