Обмін полоненими: додому повернулися 84 українця, серед них захисники Маріуполя

Сьогодні, 14 серпня, відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією. Додому повернулося 84 наших людей.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Обмін полоненими 14 серпня 2025: що відомо

За словами президента, серед повернених українців – захисники Маріуполя та цивільні, деяких з них утримували в полоні ще з 2014, 2016 та 2017 років.

Зеленський наголосив, що майже всім із них потрібна медична допомога та значна реабілітація.

Очільник держави подякував усім, хто продовжує допомагати звільняти українських полонених.

За його словами попереду очікують нові обміни. Деталі чи можливі дати президент поки що не назвав.

Особливий обмін: деталі про повернених українців від Координаційного штабу

У штабі підрахували, що йдеться уже про 67 обмін полоненими, з 84 повернених українців з російської неволі визволили 33 військових та 51 цивільного.

Наголошується, що особливістю сьогоднішнього обміну є те, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення – від 10 до 18 років.

– Один зі звільнених пробув у неволі 4013 днів – він був поневолений на Донеччині ще в 2014 році. Також на рідну землю повертаються українці, схоплені та засуджені окупантами з 2016 по 2021 роки, – розповіли у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Також серед визволених є три жінки з Донецької та Луганської областей. Одна з них – вчителька початкової школи, позбавлена волі у 2019 році.

Один з них – 27-річний хлопець, якого окупанти незаконно позбавили волі у 2016 році. На той час йому було лише 18 років.

Що відомо про повернених військових

У штабі додали, що додому повертаються також захисники з гарнізону Маріуполя, воїни Військово-Морських сил та Державної прикордонної служби.

– З неволі вдалося визволити 10 офіцерів. З російського полону повертаються дві пари рідних братів, які утримувалися в неволі з березня та квітня 2022 року. Більшість визволених цивільних та військових мають проблеми зі здоров’ям та інвалідність, – йдеться у повідомленні.

Наймолодшому звільненому 26 років, найстаршому – 74, з них сім останніх років (з 2018) він перебував у російській в’язниці.

За сприяння в організації обміну штаб подякував Об’єднаним Арабським Еміратам.

– Визволені українці отримають усю необхідну медичну допомогу. Усі звільнені пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені всім необхідним на перший час, отримають належні виплати та пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі, – наголосили в заяві.

Що ще відомо про повернених українців: деталі від Омбудсмана

Омбудсман Дмитро Лубінець зазначив, що звільнені є політичними в’язнями з різних категорій, зокрема серед них є медики.

– Загалом усі громадяни мають загострені захворювання, хвороби та потребують медичної допомоги, – розповів він.

Також за даними Омбудсмана серед повернених військових є не тільки захисники Збройних Сил, але є прикордонники, а також ті, хто потрапив у полон у перші місяці повномасштабного вторгнення. Значна частина цих військових – офіцери, серед повернених захисників найстаршому 49 років, наймолодшому – 25 років.

Зазначається, що оборонці мають поранення та хвороби.

Тим часом російське Міноборони повідомляє, що обмін відбувся за форматом 84 на 84, при цьому усі повернені росіяни, згідно опублікованих даних, є військовими.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що в рамках переговорів у Стамбулі із російською стороною є домовленість про обмін 1200 військовополонених. Також продовжується робота щодо повернення викрадених росіянами дітей.

Наприкінці липня глава держави розповів, що від початку повномасштабної війни живими з полону повернули 5 857 наших людей, поза обмінами – ще 555 людей.

Своєю чергою в Офісі генпрокурора повідомляли, що на тимчасово окупованих територіях, та й у самій Росії виявлено 176 стаціонарних місць несвободи і понад 120 тимчасових (транзитних) точок утримання полонених.

Нагадаємо, що 4 липня відбувся обмін між Україною та РФ. Додому повернулися військові та цивільні, більшість з яких перебувала у неволі ще з 2022 року.

16 липня народні депутати підтримали законопроєкт про виплату одноразової грошової допомоги родинам загиблих у полоні військових та тим захисникам, що втратили працездатність. Ці категорії людей та родин отримають гарантовані 15 млн грн.

23 липня також був обмін військовополоненими. Додому повертаються важкохворі й тяжкопоранені захисники.

