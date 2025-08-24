Більшість були у полоні з 2022 року: у День Незалежності відбувся обмін полоненими

У неділю, 24 серпня, у День Незалежності України, відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулися 146 наших людей.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Обмін полоненими 24 серпня: що відомо

За словами Зеленського, на Батьківщину повернулися воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року. Майже усі звільнені провели у полоні три роки.

Також в Україну повернули журналістів Дмитра Хилюка та Марка Каліуша. Хилюк був викрадений на Київщині в березні 2022 року.

– Дуже вражений, дуже несподівано, що мене так зустрічають. Я знав, що про мене турбуються, але не думав, що аж так, – прокоментував звільнення з полону Дмитро Хилюк.

У Координаційному штабі повідомили, що у межах 68-го обміну додому повернулися восьмеро цивільних українців.

Відомо, що серед звільнених медик Сергій Ковальов із батальйону Госпітальєри, який рятував життя захисників і цивільних під час оборони Азовсталі у Маріуполі.

Обміняли також і колишнього міського голову Херсона Володимира Миколаєнка, який відмовився співпрацювати з окупантами.

Як повідомив омбудсман Дмитро Лубінець, наймолодшому звільненому з полону військовому – 26 років, а найстаршому – 62.

– Серця українців знову б’ються вільно на рідній землі! Їхній полон тривав роки — але вони знову отримали свободу! – додав Лубінець.



Нагадаємо, 14 серпня відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 84 наших громадянина.

