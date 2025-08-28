На нескольких локациях Киева весь день разбирали завалы и продолжались спасательные работы после российской атаки.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Последствия атаки Киева 28 августа: что известно

По словам президента, это был один из самых сильных ударов по столице. РФ запустила по Украине почти 600 дронов и 31 ракету. На данный момент известно о 19 погибших, среди которых четыре ребенка.

Сейчас смотрят

Глава государства подчеркнул, что сегодняшняя атака — это удар по Украине, Европе и по президенту Трампу.

— Этот удар абсолютно четко демонстрирует, что российские цели действительно не изменились. Они хотят воевать и бьют не только по нашим людям, не только по нашим городам, нашим общинам. Россия сейчас наносит удары по всем в мире, кто стремится к миру, — сказал Зеленский.

Президент Украины заявил, что Путин выбирает баллистику вместо каких-либо реальных шагов к миру.

— Он убивает детей, чтобы не говорить о том, когда и как будет мир. Проблема в том, что он не боится вот так бить по тем лидерам, которым он что-то обещает. И это не только президент Америки. Это так же касается стран, которые до сих пор торгуют с Путиным. Таких, как Китай или Индия. Другие страны Азии. Латинская Америка. Россия просто втягивает их в свои сообщники такими ударами, таким убийством людей, — говорит Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что нужно увеличивать давление на Россию и усиливать ограничения для стран, которые помогают Путину финансировать войну в Украине.

— Нужен четкий ответ миру на это зло. Нет дедлайнов, которые бы Путин не сорвал. Нет таких дипломатических возможностей, которые не были бы испорчены из-за России. Нужны сильные шаги. Я благодарю всех, кто это понимает. Нужны санкции. Нужны тарифы на тех, кто спонсирует эту войну, — добавляет президент.

По словам Зеленского, Путин не уважает ничего из того, что обещал. Мир должен заставить кремлевского диктатора остановить войну.

— Окончание войны возможно — возможно благодаря силе — силе, а не словам. Благодаря силе давления на того единственного, кто продолжает удары и затягивает любое урегулирование. Россия ежедневно убивает. Следовательно, каждый день они должны испытывать боль из-за того, что делают. И это возможно. Санкции мира, тарифы, поддержка для Украины, — добавляет Зеленский.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.