На декількох локаціях Києва цілий день розбирали завали та тривали рятувальні роботи після російської атаки.

Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Наслідки атаки Києва 28 серпня: що відомо

За словами президента, це був один із найбільших ударів по столиці. РФ запустила по Україні майже 600 дронів та 31 ракету. Наразі відомо про 19 загиблих, серед яких чотири дитини.

Зараз дивляться

Глава держави наголосив, що сьогоднішня атака – це удар по Україні, Європі та по президенту Трампу.

– Цей удар абсолютно чітко демонструє, що російські цілі дійсно не змінилися. Вони хочуть воювати і б’ють не тільки по наших людях, не тільки по наших містах, наших громадах. Росія зараз завдає ударів по всіх у світі, хто прагне миру, – сказав Зеленський.

Президент України заявив, що Путін обирає балістику замість будь-яких реальних кроків до миру.

– Він убиває дітей, щоб не говорити про те, коли і як буде мир. Проблема в тому, що він не боїться ось так бити по тих лідерах, яким він щось обіцяє. І це не тільки Президент Америки. Це так само стосується країн, які ще досі торгують із Путіним. Такі, як Китай чи Індія. Інші країни Азії. Латинська Америка. Росія просто втягує їх у свої спільники такими ударами, таким убивством людей, – каже Зеленський.

Глава держави наголосив, що потрібно збільшувати тиск на Росію та посилювати обмеження для країн, які допомагають Путіну фінансувати війну в Україні.

– Потрібна чітка відповідь світу на це зло. Немає дедлайнів, яких би Путін не зірвав. Немає таких дипломатичних можливостей, які не були б зіпсовані через Росію. Потрібні сильні кроки. Я дякую всім, хто це розуміє. Потрібні санкції. Потрібні тарифи на тих, хто спонсорує цю війну, – додає президент.

За словами Зеленського, Путін не поважає нічого з того, що обіцяв. Світ має примусити кремлівського диктатора зупинити війну.

– Закінчення війни можливе – можливе завдяки силі – силі, не словам. Завдяки силі тиску на того єдиного, хто продовжує удари й затягує будь-яке врегулювання. Росія щодня вбиває. Отже, щодня вони повинні відчувати біль через те, що роблять. І це можливо. Санкції світу, тарифи, підтримка для України, – додає Зеленський.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.