Во время ночной атаки РФ против Украины 28 августа российские войска нанесли удар по турецкому предприятию.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Россия ударила по турецкому предприятию в ночь на 28 августа: что известно

По словам Зеленского, этой ночью россияне нанесли очередной удар по Украине и применили более 30 ракет и около 600 дронов.

— Были удары по турецкому предприятию, по Посольству Азербайджана, Представительству Евросоюза, Британскому Совету, по жилым массивам. Это ответ Путина на все попытки Украины, США, наших европейских партнеров остановить убийства, — добавил президент.

Президент не уточнил, какое именно предприятие пострадало.

Однако соучредитель ОО Варта-1 Игорь Зинкевич заявил, что речь идет о заводе Bayraktar в Киеве.

Напомним, количество жертв российской атаки на Киев достигло 18 человек. Среди погибших четверо детей.

Во время ночной атаки 28 августа россияне атаковали Киев и Киевскую область дронами, крылатыми ракетами и баллистикой.

В столице зафиксировано разрушение и повреждение жилой инфраструктуры в более чем 20 локациях.

Также повреждены частные дома в Броварском и Фастовском районах.

