Украина изучает возможность обмена боевыми данными с союзниками. Об этом заявил вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Украина может предложить Западу боевые данные

По его словам, огромный массив собранной информации может стать одной из “козырных карт” Киева в переговорах о поддержке со стороны партнеров.

— Данные, которые мы имеем, бесценны для любой страны. Сейчас Украина очень осторожно подходит к вопросу их передачи, — рассказал Федоров в интервью Reuters.

Массивные наборы данных играют критическую роль в обучении систем искусственного интеллекта, которые способны выявлять закономерности и делать прогнозы.

Это особенно важно для современного оборонного сектора. Если для гражданских сфер подобные данные можно приобрести коммерчески, то война 21 века между двумя технологически развитыми армиями дала Украине уникальный массив боевой информации, который не имеет аналогов в мире.

Это может стать весомым аргументом в отношениях Киева с Вашингтоном.

С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Украина собрала огромные массивы подробно зафиксированной боевой статистики. Благодаря активному использованию беспилотников Киев располагает миллионами часов видео с воздушных боев.

— Я думаю, что это одна из тех “карт”, как говорят наши коллеги и партнеры, которая позволит строить взаимовыгодные отношения, — подчеркнул Федоров.

Он намекнул на замечание президента США Дональда Трампа, который во время встречи с Владимиром Зеленским в феврале заявил, что “у Украины нет карт”.

По словам министра, спрос на данные “чрезвычайно высок”, однако пока Украина размышляет над тем, как правильно организовать этот процесс.

Кроме того, Киев активно позиционирует себя как испытательную площадку для международных оборонных компаний, приглашая их тестировать новые образцы оружия в Украине.

Федоров сообщил, что уже получено около 1 тыс. заявок, и 50 различных продуктов “на пути в Украину”.

Искусственный интеллект сейчас помогает украинским военным управлять дронами, в том числе и в системах для дальних ударов по территории России.

По словам Федорова, компьютеры способны обрабатывать подробные воздушные и спутниковые снимки, находя цели, на поиск которых у человека ушли бы “десятки часов”.

По его словам, продолжается работа над системами, которые сделают дроны полностью автономными. Это позволит им летать без оператора и действовать стаями.

