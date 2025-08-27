Україна вивчає можливість обміну бойовими даними з союзниками. Про це заявив віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Україна може запропонувати Заходу бойові дані

За його словами, величезний масив зібраної інформації може стати однією з “козирних карт” Києва у переговорах щодо підтримки з боку партнерів.

– Дані, які ми маємо, є безцінними для будь-якої країни. Заразі Україна дуже обережно підходить до питання їх передачі, – розповів Федоров в інтерв’ю Reuters.

Масивні набори даних відіграють критичну роль у навчанні систем штучного інтелекту, які здатні виявляти закономірності та робити прогнози.

Це особливо важливо для сучасного оборонного сектору. Якщо для цивільних сфер подібні дані можна придбати комерційно, то війна 21 століття між двома технологічно розвиненими арміями дала Україні унікальний масив бойової інформації, який не має аналогів у світі.

Це може стати вагомим аргументом у відносинах Києва з Вашингтоном.

З початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Україна зібрала величезні масиви детально зафіксованої бойової статистики. Через активне використання безпілотників Київ володіє мільйонами годин відео з повітряних боїв.

– Я думаю, що це одна з тих “карт”, як кажуть наші колеги й партнери, яка дозволить будувати взаємовигідні відносини, – підкреслив Федоров.

Він натякнув на зауваження президента США Дональда Трампа, який під час зустрічі з Володимиром Зеленським у лютому заявив, що “в України немає карт”.

За словами міністра, попит на дані є “надзвичайно високим”, однак наразі Україна розмірковує над тим, як правильно організувати цей процес.

Крім того, Київ активно позиціонує себе як випробувальний майданчик для міжнародних оборонних компаній, запрошуючи їх тестувати нові зразки зброї в Україні.

Федоров повідомив, що вже отримано близько 1 тис. заявок, і 50 різних продуктів “на шляху до України”.

Штучний інтелект нині допомагає українським військовим керувати дронами, зокрема й у системах для дальніх ударів по території Росії.

За словами Федорова, комп’ютери здатні опрацьовувати детальні повітряні та супутникові знімки, знаходячи цілі, на пошук яких у людини пішли б “десятки годин”.

За його словами, триває робота над системами, які зроблять дрони повністю автономними. Це дозволить їм літати без оператора та діяти зграями.

