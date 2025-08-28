В ночь на 28 августа российские войска нанесли целенаправленный удар по гражданскому пассажирскому подвижному составу.

Под ударом оказался, в частности, парк скоростных поездов Интерсити+.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Сейчас смотрят

Атака на парк Интерсити 28 августа: что известно

В результате очередной массовой атаки РФ пострадал подвижной состав Укрзализныци.

Один из поездов Интерсити (Intercity Park) получил значительные повреждения, однако благодаря оперативным действиям работников депо удалось быстро ликвидировать возгорание и предотвратить масштабные последствия.

По информации компании, работники находились в укрытиях и не пострадали.

В Укрзализныце уверяют, что делают все возможное, чтобы максимальное количество поездов вышло в рейсы.

Отмена рейсов не планируется — для этого выводят подменный подвижной состав.

В то же время компания предупреждает о возможных задержках, ведь продолжается восстановление поврежденной инфраструктуры.

Особые сложности возникли в Козятине, где из-за повреждения железнодорожного узла ряд поездов продолжает курсировать по измененным маршрутам.

Ранее сообщалось, что из-за массированной российской атаки и обесточивания железнодорожной инфраструктуры в Винницкой области более 15 поездов курсируют с задержками или по измененным маршрутам.

Поезда между Киевом и Львовом временно курсируют через станции Коростень-Звягель-Шепетовка-Здолбунов-Львов.

Для пассажиров в Хмельницкий и Винницу организовано автобусное сообщение.

Ряд поездов Интерсити+ отправляются из Киева с задержкой до двух часов, а некоторые рейсы из Жмеринского направления прибывают с задержкой более пяти часов.

Фото: Укрзализныця

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.