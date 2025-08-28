Уночі проти 28 серпня російські війська здійснили цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу.

Під ударом був, зокрема, парк швидкісних поїздів Інтерсіті+.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Атака на парк Інтерсіті 28 серпня: що відомо

Внаслідок чергової масової атаки РФ постраждав рухомий склад Укрзалізниці.

Один із поїздів Інтерсіті (Intercity Park) зазнав значних ушкоджень, проте завдяки оперативним діям працівників депо вдалося швидко ліквідувати загорання та запобігти масштабним наслідкам.

За інформацією компанії, працівники перебували в укриттях і не постраждали.

В Укрзалізниці запевняють, що роблять усе можливе, аби максимальна кількість поїздів вийшла у рейси.

Скасування рейсів не планується — для цього виводять підмінний рухомий склад.

Водночас компанія попереджає про можливі затримки, адже триває відновлення пошкодженої інфраструктури.

Особливі складнощі виникли у Козятині, де через ушкодження залізничного вузла низка поїздів і далі курсує зміненими маршрутами.

Раніше повідомлялося, що через масовану російську атаку та знеструмлення залізничної інфраструктури у Вінницькій області понад 15 поїздів курсують із затримками або зміненими маршрутами.

Поїзди між Києвом та Львовом тимчасово курсують через станції Коростень-Звягель-Шепетівка-Здолбунів-Львів.

Для пасажирів до Хмельницького та Вінниці організовано автобусне сполучення.

Низка поїздів Інтерсіті+ відправляються з Києва із затримкою до двох годин, а деякі рейси зі Жмеринського напрямку прибувають із затримкою понад п’ять годин.

Фото: Укрзалізниця

