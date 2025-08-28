В течение ночи 28 августа в Киеве раздавались взрывы: российский враг атаковал столицу ударными дронами, крылатыми и баллистическими ракетами. В основном захватчики целились в жилую инфраструктуру — есть повреждения более чем в 20 локациях.

Об этом сообщил Тимур Ткаченко, глава киевской городской военной администрации.

Атака на Киев сегодня, 28 августа: что известно

После 02:00 ночи 28 августа прозвучала воздушная тревога в Киеве и почти всех других областях, кроме южных — Николаевской, Одесской и Херсонской.

По словам Тимура Ткаченко, ночью враг атаковал Киев ударными дронами типа Шахед, беспилотниками-имитаторами, баллистикой и крылатыми ракетами. Под прицелом оккупантов была в основном жилая инфраструктура.

По состоянию на утро зафиксированы последствия атаки в более чем 20 локациях: в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.

По информации министра внутренних дел Игоря Клименко, в настоящее время в результате атаки на Киев число погибших возросло до четырех, среди них — 14-летняя девочка. В КГВА сообщают, что по меньшей мере 24 человека получили ранения. Спасательные операции продолжаются.

Последствия вражеской атаки на Киев

В Дарницком районе зафиксировано прямое попадание в пятиэтажку — часть дома разрушена.

На месте спасатели пытаются достать людей из-под завалов. Также от взрывов пострадали девяти-, 16-этажные жилые дома, частный дом, парковка, детский сад.

В Днепровском районе в результате атаки поврежден жилой 25-этажный дом. Вражеский дрон попал во двор рядом с девятиэтажкой, там горят автомобили. Еще десятки автомобилей пострадали.

В Соломенском районе горел частный жилой дом. Спасателям удалось локализовать пожар.

В Шевченковском районе во время атаки на Киев пострадали несколько нежилых зданий, офисы и автомобили киевлян.

