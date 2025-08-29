В Индии во время МРТ-обследования врач обнаружил, что в правой части печени 35-летней женщины развивается плод.

Плод развивался в печени: что говорят медики

Когда 35-летняя Сарвеш, проживающая в индийском штате Уттар-Прадеш, впервые обратилась к врачу с жалобами не боли в животе и рвоту, на начальном ультразвуковом обследовании ничего не обнаружили. Поэтому она продолжала принимать антибиотики из-за подозрения на инфекцию желудка.

После месяца приема лекарства, без всякого улучшения, она снова пошла к специалисту. И в этот раз результаты оказались настолько потрясающими, что даже врачам было трудно поверить увиденному.

Сейчас смотрят

Радиолог с двадцатилетним стажем вспоминает момент, когда впервые увидел снимок своей пациентки.

— У нее была 12-недельная беременность в правой части печени. Я даже сделал несколько ракурсов, чтобы подтвердить, действительно ли это беременность, — говорит он.

По его словам, он никогда не встречал такого на МРТ.

Внутрипеченочная внематочная беременность настолько редка, что Сарвеш внезапно оказалась в центре внимания международного медицинского сообщества.

Сама Сарвеш говорит, что ей было трудно поверить врачам, ведь, насколько она могла судить, ее менструальный цикл был нормальным.

— При таком типе внематочной беременности у женщин бывает сильное кровотечение, поэтому нужно больше времени, чтобы выявить беременность, — объяснил врач женщины.

После многочисленных обследований медики пришли к выводу, что единственным выходом является операция по удалению плода, поскольку, если бы он продолжал расти, печень разорвалась бы и Сарвеш умерла бы.

Из-за сложности случая супругам настоятельно советовали ехать в Дели на операцию, но они не могли оплатить расходы.

В конце концов, после трех месяцев боли команда врачей в частной больнице города Мирута согласилась провести Сарвеш операцию, продолжавшуюся 90 минут.

Как рассказал профессор кафедры акушерства и гинекологии Института медицинских наук BHU в Варанасе Мамет Сингх, у Сарвеш зародыш прикрепился к печени.

Поскольку у печени хорошее кровоснабжение, орган стал плодородной почвой для плода на ранних стадиях. Но впоследствии, по словам Сингха, развитие становится невозможным.

По словам экспертов, считается, что только одна из 7-8 млн беременностей может быть внутрипеченочной.

К случаю Сарвеш в мире было задокументировано лишь 45 случаев внутрипеченочной беременности – три из них в Индии. Первый случай зафиксировали в 2012 году в Делийском медицинском колледже леди Гардиндж.

Источник : BBC Украина

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.