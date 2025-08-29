Сегодня, 29 августа, украинцы чтят память защитников, отдавших жизнь за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что с 2014 года продолжается борьба за право Украины жить.

Зеленский в День памяти погибших защитников Украины

– Ежегодно 29 августа мы чтим память всех наших павших воинов – защитников и защитниц Украины, которые погибли в боях ради нашего государства, нашей независимой Украины, – подчеркнул президент.

По его словам, с 2014 года продолжается битва за право Украины жить. А с 2022 года украинцы сражаются за свободу в полномасштабной войне, которую начали Россия и Путин.

– Это чрезвычайно долгий и сложный путь мужества. И мы не забываем, благодаря кому Украина сохраняется. Вечная слава всем, кто встал на защиту Украины! Вечная память каждому, кто погиб в борьбе за Украину! – заявил Владимир Зеленский.

Заявление Сырского

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отметил, что с 2014 года российская агрессия уносит жизни украинцев. И каждая такая потеря – это невыразимая боль для всей Украины.

Однако жертва каждого украинского воина не напрасна.

– Она ложится в фундамент, на котором держится свобода украинской нации и независимость нашего государства. Память о героях напоминает нам цену этой свободы и обязывает быть стойкими и сильными в обороне Украины, – подчеркнул Александр Сырский.

По его словам, имена павших героев навсегда запечатлены в летописи украинской независимости.

