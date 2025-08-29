Сьогодні, 29 серпня, українці вшановують пам’ять захисників, які віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що з 2014 року триває боротьба за право України жити.

Зеленський у День пам’яті загиблих захисників України

– Щороку 29 серпня ми вшановуємо памʼять усіх наших полеглих воїнів – захисників і захисниць України, які загинули в боях заради нашої держави, нашої незалежної України, – наголосив президент.

Зараз дивляться

За його словами, з 2014 року триває битва за право України жити. А з 2022 року українці б’ються за свободу в повномасштабній війні, яку розпочала Росія та Путін.

– Це надзвичайно довгий та складний шлях хоробрості. І ми не забуваємо, завдяки кому Україна зберігається. Вічна слава всім, хто став на захист України! Вічна памʼять кожному, хто загинув у боротьбі заради України! – заявив Володимир Зеленський.

Заява Сирського

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зауважив, що з 2014 року російська агресія забирає життя українців. І кожна така втрата – є невимовним болем для всієї України.

Проте жертва кожного українського воїна не є марною.

– Вона лягає в підмурівок, на якому тримається свобода української нації та незалежність нашої держави. Пам’ять про героїв нагадує нам ціну цієї свободи та зобов’язує бути стійкими і сильними в обороні України, – наголосив Олександр Сирський.

За його словами, імена полеглих героїв навічно закарбовані в літописі української незалежності.

Джерело : Офіс президента

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.