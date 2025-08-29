Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины “завершится в любом случае”.

Зеленский об окончании войны

Президент Владимир Зеленский на брифинге заявил, что война все равно закончится, а кремлевский диктатор Владимир Путин никуда не денется.

— Можно еще находить причины: не сейчас, нет денацификации, нелегитимность власти и тому подобное, но все равно эти причины ни о чем, никто в мире их не поддерживает, — сказал президент.

Он подчеркнул, что для мира РФ остается агрессором. По словам Зеленского, РФ виновата в войне и именно она должна кончать ее.

– Это все равно произойдет, в том или ином формате война закончится, – добавил глава государства.

К слову, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что война РФ против Украины может закончиться в течение ближайших шести месяцев.

