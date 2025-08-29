Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна Росії проти України “завершиться у будь-якому разі”.

Зеленський про закінчення війни

Президент Володимир Зеленський під час брифінгу заявив, що війна все одно закінчиться, а кремлівський диктатор Володимир Путін нікуди не дінеться.

– Можна ще знаходити причини, не зараз, немає денацифікації, нелегітимність влади тощо, але однаково ці причини ні про що, ніхто у світі їх не підтримує, – сказав президент.

Він наголосив, що для світу РФ залишається агресором. За словами Зеленського, РФ винна у війні і саме вона має закінчувати її.

Зараз дивляться

– Це все одно відбудеться, у тому чи іншому форматі війна закінчиться, – додав глава держави.

До речі, раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що війна РФ проти України може закінчитися протягом найближчих шести місяців.

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